Загибель 21-річної військової на Донбасі: стали відомі подробиці



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Анастасія Вітовська загинула на Донеччині

Сиротою залишилася малолітня дитина солдата Анастасії Вітовської

21-річна боєць взводу матеріального забезпечення солдат Анастасія Вітовська загинула на Донеччині в результаті необережного поводження зі зброєю.

Про це повідомив начальник пресслужби ООС Віктор Шубець.

«27 вересня було двоє загиблих. Перший – військовослужбовець Олександр Марків – загинув у результаті бойових дій. Другий військовослужбовець – жінка – загинула не в результаті бойових дій, а результаті необережного поводження зі зброєю», - сказав він.

За його словами, сиротою залишилася малолітня дитина Вітовської.

«Що там сталося, нам достеменно невідомо. Це горе. Для нас, і для рідних, і для маленької дитини, яка лишилася сиротою», - розповів Шубець.

Він пояснив, що на офіційній сторінці ООС дають статистику лише по загиблих у результаті бойових дій, тому 28 вересня було назване ім’я лише Марківа.

За даними джерел «Української правди», у Вітовської випадково вибухнула граната. Ймовірно, це була граната з боєкомплекту військовослужбовця ЗСУ.

За словами Шубця, усі військові проходять постійні інструктажі щодо поводження зі зброєю.

Раніше повідомлялося, що у зоні проведення Операції об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу 27 вересня загинув командир зенітно-ракетного взводу старший лейтенант Олександр Марків.

Також 27 вересня поблизу міста Залізне на Донеччині загинула боєць взводу матеріального забезпечення солдат Анастасія Вітовська.

29 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню.