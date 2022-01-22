Порошенко розповів, скільки людей не вистачає в бойових бригадах ЗСУ

П’ятий президент озвучив загрозливі цифри

На тлі російської загрози чинній владі необхідно терміново внести зміни до бюджету та виділити кошти на створення стратегічних резервів для армії, а також на суттєве підвищення грошового забезпечення військовослужбовців. Про це в етері токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» заявив п’ятий президент України Петро Порошенко.

Ексочільник держави додав, що, за його даними, наразі у бойових з’єднаннях Збройних сил України наявна загрозлива нестача особового складу.

«Комплект бригад бойових на сьогодні складає 50%. Терміново підвищіть рівень грошового забезпечення, щоб воїн отримував набагато більше, ніж охоронець в супермаркеті. І поліцейський щоб отримував більше, бо від них залежить наш захист», – зазначив Петро Порошенко.

Також Петро Порошенко наголосив, що наразі і він, і інші політичні опопненти Зеленського готові згуртуватися перед спільною загрозою та надавати будь-яку допомогу владі заради того, щоб запобігти розвитку небезпечних для України сценаріїв подальших подій.

Зазначимо, що рівень грошового забезпечення військовослужбовців а також премії за виконання завдань в зоні проведення Операції об’єднаних сил востаннє підвищували навесні 2019 року.

Також варто нагадати, що станом на кінець 2021 року чисельність особового складу ЗСУ становила понад 246 тис. військовослужбовців.

Раніше Порошенко назвав конкретні проблеми з армією, які негайно має вирішити Зеленський.

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