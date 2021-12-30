У разі воєнного стану українцям заборонять їздити країною: уряд створив план дій

Згідно з постановою, заборона або обмеження на поїздки по Україні вводить в регіонах військове командування, якщо є указ президента про введення воєнного стану

Кабінет міністрів затвердив порядок встановлення заборони або обмеження на вибір місця перебування чи проживання людей на території, де діє воєнний стан. Таке рішення міністри ухвалили напередодні на засіданні уряду.

У документі йдеться, що запровадження заборони або обмеження здійснює військове командування на підставі указу президента про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

Також військові командири разом із військовими адміністраціями (у разі їх створення) можуть самостійно або із залученням органів влади ухвалювати рішення про запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування чи проживання людей. Про таке рішення у разі його ухвалення мають повідомити через ЗМІ.

У своєму рішенні командування має обґрунтувати необхідність й зазначити строки запровадження заборони на пересування, а також надати перелік людей чи населених пунктів, яких заборона стосується. Також у рішенні зазначать інші пов’язані з цим заходи.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони видало наказ, який затверджує перелік спеціальностей та/або професій, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер беруться на військовий облік військовозобов'язаних. У разі введення воєнного стану військових фахівчинь-жінок можуть призивати на військову службу.

Воєнний стану може вводитися у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

Закон України «Про правовий режим воєнного стану» передбачає запровадження трудової повинності для працездатних осіб на роботах оборонного характеру, а також використання ресурсів підприємств, установ та організацій усіх форм власності для потреб оборони.

Він також передбачає комендантську годину та особливий режим в'їзду і виїзду, перевірку документів громадян, огляд речей, транспорту та багажу, квартирну повинність для розміщення військовослужбовців.

Контролюватиметься і діяльність ЗМІ. Йдеться про регулювання їх роботи, а також використання для військових потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення.

Крім того, держава в умовах воєнного стану матиме право примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об’єднань. Водночас згідно з Конституцією право на життя не може бути обмежено, як і право на житло, а от право на мистецьку діяльність можуть обмежити.

За умови усунення загрози президент України може прийняти указ про дострокове скасування воєнного стану.

Також нагадаємо, що США залишать авіаносець у Середземному морі через російську загрозу.

До слова, за оцінками РНБО, Росія завезла 600 тисяч своїх громадян на територію тимчасово окупованого Криму, чим створює на півострові плацдарм для впливу в регіоні.

Секретар РНБО Олексій Данілов оцінив можливість вторгнення Росії в Україну. Він зокрема, запевнив, що народ захищатиме Україну та сформує рух опору.

Додамо, що майже 60 нардепів хочуть змінити правила військового обліку жінок.