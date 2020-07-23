Загострення на Донбасі: 15 ворожих обстрілів, чотирьох військових поранено



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Окупанти застосували проти Об'єднаних сил міномети 120-го калібру, БМП, гранатомети, великокаліберні кулемети, та стрілецьку зброю

Постраждалих українських військових евакуйовано до медичного закладу та надано необхідну допомогу лікарів

У середу, 22 липня, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому міномети 120-го калібру, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, БПЛА та стрілецьку зброю.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік Майорська противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм та випустив у бік позицій наших оборонців 25 мін. Поблизу Хутору Вільний агресор задіяв гранатомети різних систем, а біля Кримського – озброєння БМП та великокаліберні кулемети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», окупанти двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів у передмісті Мар’їнки. З цього ж озброєння ворог обстрілював і українських захисників неподалік населених пунктів Лебединське, Водяне, Пищевик, Старогнатівка і Талаківка.

По оборонцях Богданівки російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-25. Надвечір, на цій ділянці фронту, противник також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів четверо українських військовослужбовців отримали поранення. Їх евакуйовано до медичного закладу та надано необхідну допомогу лікарів.

«Для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння. Відповідь була адекватною – після чого ворог припинив свою активність», – заявили у штабі.

За даними розвідки, минулої доби українські захисники знищили одного та поранили трьох загарбників. І за уточненими даними, 21 липня втрати противника додатково склали ще двоє загиблих.

Від початку поточної доби збройні формування РФ активності не проявляли. За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських захисників немає.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», – резюмується у звіті.

Нагадаємо, напередодні ввечері Тристороння контактна група домовилася про режим повного та всеосяжного припинення вогню з 00:01 27 липня.