Окупанти хочуть випускати з «ДНР» за перепустками і відбитками пальців

Окупаційна влада «ДНР» готує «закон» про перетин лінії розмежування

Окупаційна адміністрація на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області найближчим часом планує ухвалити так званий закон «ДНР» «Про деякі питання перетину тимчасової лінії фактичного розмежування силових структур і правоохоронних органів ДНР і держави Україна».

Зокрема, цей документ передбачає запровадження дозвільної процедури на виїзд осіб з окупованої території, а також визначає категорії осіб, яким заборонений в’їзд/виїзд з/до «ДНР». Про це повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.

Перетин лінії розмежування при виїзді (виході) фізичних осіб і транспортних засобів з окупованої території здійснюватиметься за наявності перепустки, оформленої «органами внутрішніх справ ДНР». Вона видаватиметься фізичним особам, які досягли 18-річного віку, безоплатно строком на 6 місяців. Обов’язковими умовами для видачі такої перепустки є проходження особами дактилоскопічної реєстрації, фотографування та перевірка особистих засобів зв’язку заявників.

Крім цього, при слідуванні за межі окупованої території на автомобілі перепустка також має оформлюватися і на цей транспортний засіб. Розгляд заяв на отримання перепусток «органами внутрішніх справ ДНР» проводиться протягом 15 діб від дати клопотання (у екстрених випадках – протягом доби).

При в'їзді (вході) через лінію розмежування фізичної особи, якій раніше не оформлявся пропуск для виїзду (виходу) або термін його дії закінчився, на тимчасовому пункті контролю «посадовцями органів внутрішніх справ ДНР» проводиться перевірка засобів зв’язку (мобільного телефону) фізичної особи, обов’язкова державна дактилоскопічна реєстрація і фотографування фізичної особи.

Не виключається, що аналогічний «нормативний акт» розробляється й окупаційною адміністрацією «ЛНР».

Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі вважає, що це спричинить подальшу ізоляцію мешканців окупованих територій від території України, яка контролюється урядом, і наразі реалізується під виглядом протидії поширенню нової коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, вчора окупанти поранили на Донбасі українського військового.

Глова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що у разі порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку окупантів в України не залишиться варіантів, окрім як діяти дзеркально.