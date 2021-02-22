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    Стало відоме ім'я військового, якого окупанти застрелили поблизу Авдіївки

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    На Донбасі загинув український військовий Сергій Петраускас - Стало відоме ім'я військового, якого окупанти застрелили поблизу Авдіївки
    На Донбасі загинув український військовий Сергій Петраускас

    У військового залишилися мати, дружина, дві дочки та син

    22 лютого в районі Авдіївки, що на Донеччині, внаслідок смертельного поранення, завданого російськими окупантами, загинув український військовий Сергій Петраускас.

    Про це повідомляє Чернігівський обласний військовий комісаріат у Facebook.

    Зазначається, що 43-річний Сергій Петраускас народився в Ічнянському районі, його призвали до першої хвилі мобілізації на посаду водія військового комісара, а пізніше переправили до 72-ї бригади, де він залишився служити за контрактом.

    Як відомо, військовий загинув внаслідок обстрілу з ручного протитанкового гранатомета.

    У Чернігівському обласному військовому комісаріаті повідомили, що у військового залишилися мати, дружина, дві дочки та син.

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    Як повідомлялося раніше, протягом минулої доби, 21 лютого, на переважній більшості ділянок відповідальності українських частин і підрозділів на Донбасі спостерігалася тиша.

    За добу було зафіксовано лише одне порушення режиму припинення вогню.

    До слова, російське міністерство оборони планує залучити до масштабних маневрів у окупованому Криму військові зʼєднання, що брали участь в агресії на Донбасі.

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    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас військові Facebook дружина
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