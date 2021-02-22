Стало відоме ім'я військового, якого окупанти застрелили поблизу Авдіївки

У військового залишилися мати, дружина, дві дочки та син

22 лютого в районі Авдіївки, що на Донеччині, внаслідок смертельного поранення, завданого російськими окупантами, загинув український військовий Сергій Петраускас.

Про це повідомляє Чернігівський обласний військовий комісаріат у Facebook.

Зазначається, що 43-річний Сергій Петраускас народився в Ічнянському районі, його призвали до першої хвилі мобілізації на посаду водія військового комісара, а пізніше переправили до 72-ї бригади, де він залишився служити за контрактом.

Як відомо, військовий загинув внаслідок обстрілу з ручного протитанкового гранатомета.

У Чернігівському обласному військовому комісаріаті повідомили, що у військового залишилися мати, дружина, дві дочки та син.

Як повідомлялося раніше, протягом минулої доби, 21 лютого, на переважній більшості ділянок відповідальності українських частин і підрозділів на Донбасі спостерігалася тиша.

За добу було зафіксовано лише одне порушення режиму припинення вогню.

До слова, російське міністерство оборони планує залучити до масштабних маневрів у окупованому Криму військові зʼєднання, що брали участь в агресії на Донбасі.