Загострення на Донбасі: троє військових поранені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення та ще один бойове ураження

Противник з ПТРК обстріляв позиції Об’єднаних сил, які знаходяться поруч з контрольним пунктом в’їзду-виїзду «Мар’їнка»

29 лютого збройні формування Російської Федерації 19 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення та ще один бойове ураження.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім цього, була відмічена робота снайперської пари.

Тринадцять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:

два рази поруч з Невельським – з міномету калібру 120 мм противник випустив 6 мін, а також вівся вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;

двічі неподалік Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів – 12 пострілів, а також противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів;

два рази в районі населеного пункту Лебединське – з 82-мм мінометів – 10 мін, зі станкових протитанкових гранатометів - 16 пострілів, а також зафіксовано вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Павлополя – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

тричі поруч з Мар’їнкою – з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

два рази в районі населеного пункту Піски – з мінометів калібру 120 мм – 8 мін, з 82-мм міномету – 6 мін, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також по нашим позиціям вівся снайперський вогонь;

неподалік Василівки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив шість обстрілів наших позицій, а саме:

поблизу Травневого – з міномету калібру 82 мм – 3 міни, а також вогонь вівся з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

чотири рази неподалік населеного пункту Оріхове – з мінометів калібру 120 мм – 7 мін та 5 мін – з 82-мм міномету;

поруч з Кримським – зі 120-мм мінометів – 12 мін.

Вчора, 29 лютого, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення та ще один бойове ураження.

Слід зазначити, що вчора противник з ПТРК обстріляв позиції Об’єднаних сил, які знаходяться поруч з контрольним пунктом в’їзду-виїзду «Мар’їнка». Здійснення пропуску на цьому КПВВ тимчасово припинено. Рішенням Командувача об’єднаних сил введено режим «Червоний» до окремого розпорядження.

З початком цієї доби, 1 березня, російські окупаційні війська випустили 2 міни з 82-мм міномету, а також вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по захисникам населеного пункту Піски.

За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, 28 лютого збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.