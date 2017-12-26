Загострення у Ємені: другий день тривають бої в урядовому кварталі Адена

Протистояння в головному морському порті може поставити під загрозу війну із хуситами

Свідки говорять про поновлення боїв в урядовому кварталі портового єменського міста Аден між вдома колишніми союзниками. Мова йде про сили президента Абд-Раббу Мансура Хадді, якого підтримує Саудівська Аравія, та сили Південної перехідної ради, яких підтримують ОАЕ. [READ_MORE] Найбільш активні бойові дії на сьогодні відбуваються в північних



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Протистояння в головному морському порті може поставити під загрозу війну із хуситами

Свідки говорять про поновлення боїв в урядовому кварталі портового єменського міста Аден між вдома колишніми союзниками. Мова йде про сили президента Абд-Раббу Мансура Хадді, якого підтримує Саудівська Аравія, та сили Південної перехідної ради, яких підтримують ОАЕ.

Найбільш активні бойові дії на сьогодні відбуваються в північних районах Адену – Хор Максар і Дар Саад. В Хор Максарі в тому числі обстріли проводив щонайменше один танк. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Сили Південної перехідної ради, яка була сформована в 2017 році і виступає із ідеєю відродження окремої держави на півдні Ємену, намагаються взяти під контроль два табори, які належать силам прем’єр-міністра Ахмеда бін Дахра. В самому центрі Адену люди намагаються не виходити на вулиці, в той час як військові охороняють головну дорогу, яка веде до урядового палацу. У випадку неспроможності сил, які є вірними Абд-Раббу Мансуру Хадді, придушити сили Південної перехідної ради, уряд в Адені буде змушений знімати сили, які на сьогодні ведуть боротьбу із повстанцями хуситами. Фронтові командири закликають Саудівську Аравію і ОАЕ врутитися і припинити протистояння.

Зі свого боку сили Південної перехідної ради вимагають звільнення Ахмеда бін Дахра із посади очільника уряду через корупцію і провали в управлінні країною. Після відмови президента Абд-Раббу Мансура Хадді задовольнити їх вимоги сепаратисти із південних районі почали атаку. Точних даних жертв боїв протягом неділі немає – проте Міністерство охорони здоров’я говорить про загибель щонайменше 12 осіб і поранення 132.