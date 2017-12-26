Повстанці у Ємені збили два літаки арабської коаліції

Згідно з заявою хуситів, їм вдалося збити винищувачі F-15 і Tornado

Іранське урядове інформаційне агентство IRNA з посиланням на інформацію від хуситів заявило про те, що в Ємені повстанці протягом доби збили два військових літаки коаліції, очолюваної Саудівською Аравією. Про це йдеться в повідомленні на сайті агентства. «Ракетою «земля-повітря» в небі над Саною був збитий винищувач F-15.



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Фото: IRNA

Згідно з заявою хуситів, їм вдалося збити винищувачі F-15 і Tornado

Іранське урядове інформаційне агентство IRNA з посиланням на інформацію від хуситів заявило про те, що в Ємені повстанці протягом доби збили два військових літаки коаліції, очолюваної Саудівською Аравією.

Про це йдеться в повідомленні на сайті агентства.

«Ракетою «земля-повітря» в небі над Саною був збитий винищувач F-15. Напередодні ввечері в районі міста Китаф, на північно-заході країни, хуситам вдалося збити саудівський винищувачів Tornado», - стверджує ЗМІ.

Нагадаємо, у столиці Ємену Сані в результаті невдалого запуску ракети хуситами загинула сім'я з 10 людей.

Як відомо, хусити періодично запускають ракети в бік Саудівської Аравії. Так, 19 грудня 2017 року саудівська система ПРО збила ракету, яка була спрямована на Ер-Ріяд. Представники повстанців-хуситів заявили про те, що їх ціллю був королівський палац Аль-Ямама, де в цей час проходило засідання керівництва Саудівської Аравії.

Раніше саудівські збройні сили перехоплювали балістичні ракети запущені із Ємену 4 і 30 листопада.

Джерело: 112 Україна