Вбивство і розчленування тіла. Столична поліція затримала підозрюваного

Підозрюваним у жахливому злочині є 30-річний киянин

Поліцейські Києва затримали особу, яка обґрунтовано підозрюється у вбивстві та розчленуванні чоловіка. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Нагадаємо, 28 квітня у Голосіївському районі виявили сумку з фрагментами людського тіла. На місці події працювали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, експерти та кінологи.

Сумку із фрагментами тіла виявили у безлюдному місці. Фото: Нацполіція

Як розповів керівник поліції Києва Андрій Крищенко, протягом семи годин правоохоронці встановили та виявили чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні тяжкого злочину.

«Нам відомо, що це – місцевий мешканець, 1990 року народження, який був знайомий із потерпілим, 1986 року народження. Попередньо ми з’ясували, що напередодні вони розпивали спиртні напої та між ними виник конфлікт. У результаті 30-річний чоловік схопив ніж, кілька разів вдарив ним по тулубу опонента. Далі, аби приховати сліди злочину, зловмисник розчленував тіло та фрагменти склав у сумку, яку вивіз у безлюдне місце в районі провулка Моторний. Ми затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – повідомив Крищенко.

Правоохоронці провели невідкладний обшук у помешканні зловмисника, де виявили та вилучили речові докази, які направили на експертизу. Із затриманим спілкуються слідчі.

Слідчим управлінням столичної поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Слідчі готують зловмиснику повідомлення про підозру та клопотання щодо обрання запобіжного заходу.