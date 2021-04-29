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    Вбивство і розчленування тіла. Столична поліція затримала підозрюваного

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    Підозрюваного у вбивстві встановили протягом семи годин після страшної знахідки - Вбивство і розчленування тіла. Столична поліція затримала підозрюваного
    Підозрюваного у вбивстві встановили протягом семи годин після страшної знахідки
    Фото: Нацполіція

    Підозрюваним у жахливому злочині є 30-річний киянин

    Поліцейські Києва затримали особу, яка обґрунтовано підозрюється у вбивстві та розчленуванні чоловіка. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Нагадаємо, 28 квітня у Голосіївському районі виявили сумку з фрагментами людського тіла. На місці події працювали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, експерти та кінологи.

    Сумку із фрагментами тіла виявили у безлюдному місці. Фото: Нацполіція
    Сумку із фрагментами тіла виявили у безлюдному місці. Фото: Нацполіція

    Як розповів керівник поліції Києва Андрій Крищенко, протягом семи годин правоохоронці встановили та виявили чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні тяжкого злочину.

    «Нам відомо, що це – місцевий мешканець, 1990 року народження, який був знайомий із потерпілим, 1986 року народження. Попередньо ми з’ясували, що напередодні вони розпивали спиртні напої та між ними виник конфлікт. У результаті 30-річний чоловік схопив ніж, кілька разів вдарив ним по тулубу опонента. Далі, аби приховати сліди злочину, зловмисник розчленував тіло та фрагменти склав у сумку, яку вивіз у безлюдне місце в районі провулка Моторний. Ми затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – повідомив Крищенко.

    Правоохоронці провели невідкладний обшук у помешканні зловмисника, де виявили та вилучили речові докази, які направили на експертизу. Із затриманим спілкуються слідчі.

    Слідчим управлінням столичної поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    Слідчі готують зловмиснику повідомлення про підозру та клопотання щодо обрання запобіжного заходу.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал вбивство Андрій Крищенко злочин
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