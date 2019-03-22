Сущенко шкодує, що не може проголосувати на виборах президента України



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Романа Сущенка незаконно затримали в РФ 30 вересня 2016 року і звинуватили у шпигунстві

Фейгін нещодавно повернувся з російської колонії, де 2,5 години спілкувалися з ув'язненим журналістом

Бранець Кремля, незаконно засуджений у РФ журналіст Ромн Сущенко поскаржився правозахиснику, що він не може проголосувати на виборах президента в Україні. Про це розповів громадський захисник Марк Фейгін, який відвідував свого підзахисного в колонії в Кірово-Чепецьку.

Фейгін зазначив, що нещодавно повернувся з російської колонії, де 2,5 години спілкувалися з Романом Сущенком.

«Обговорювали з Сущенком різні питання, у тому числі, і поточну політичну ситуацію в Україні. Роман з жалем зазначив, що він не зможе проголосувати, власне, як і інші українці, які перебувають у цій колонії. Зокрема, в Кірово-Чепецьку знаходиться український політв'язень —- Валентин Виговський», - нагадав Фейгін.

Правозахисник додав, що в цілому у Романа в даний момент все гаразд. «Його перевели до іншої камери, більш опорядженої за попередню. Це результат нашої спільної діяльності, моєї і консула України (Альберта Черніюка - ред.). Він, до речі, відвідував Сущенка півтора тижня тому», - сказав Фейгін.

Він також повідомив, що змінилося керівництво виправної колонії № 11, де знаходиться Сущенко, а також керівництво управління Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) по Кіровській області. «Це ані добре, ані погано. Це просто деякі зміни, які потрібно враховувати в нашій діяльності. Зазначу, що в.о. керівника ІК-11 (підполковник Олексій - ред.) Душин без проблем дозволив мені пройти до підзахисного», - уточнив захисник.

Як повідомлялося, власного кореспондента «Укрінформу» у Франції Романа Сущенка незаконно затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення у шпигунстві.

Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним.

Сущенка етапували в колонію №11 у Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно).

Джерело: Укрінформ