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    Суспільство

    Сущенку передали фарби, проте посилка з ліками «застрягла» - правозахисник

    • Розсилка
    Сущенка відвідав у колонії в Кірово-Чепецьку український консул у Москві Альберт Черніюк - Сущенку передали фарби, проте посилка з ліками «застрягла» - правозахисник
    Сущенка відвідав у колонії в Кірово-Чепецьку український консул у Москві Альберт Черніюк

    У Сущенка в даний час є проблеми зі здоров'ям - Фейгін

    Бранцю Кремля, українському журналісту Роману Сущенку після довгої затримки передали посилку з фарбами, пензлями і альбомом. Про це розповів громадський захисник політв’язня Марк Фейгін, повідоляє «Укрінформ».

    «Після довгої затримки та великих складнощів Роману Сущенку нарешті передали посилку з фарбами, пензлями й альбомом. Але що стосується посилки з ліками, залишаються певні складнощі», - сказав Фейгін.

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    Правозахисник також уточнив, що у Сущенка в даний час є проблеми зі здоров'ям.

    Напередодні Фейгін повідомив, що Сущенка відвідав у колонії в Кірово-Чепецьку український консул у Москві Альберт Черніюк. Сам громадський захисник також збирається відвідати його «найближчим часом».

    Як повідомлялося, журналіста «Укрінформу» Романа Сущенка незаконно затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою з Парижа, де працював останні 6 років.

    7 жовтня 2016 року Сущенка звинуватили у шпигунстві.

    Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним.

    Сущенка етапували в колонію №11 у Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіне).

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