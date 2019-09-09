Коли Зеленського висунуть на Нобелівську премію миру?
Угода про відміну кримінального переслідування між Україною і Росією. Що це означає?
Російський омбудсмен, відразу після звільнення наших заручників, заявила, що потрібно підписати нову широку угоду з туманними обрисами, яка врегулювала б кримінальне переслідування. У нас це просто пройшло, як новина без жодної спроби аналізу.
Це призводить до необхідності в перспективі вийти на укладення міждержавної угоди про врегулювання правового становища осіб, які мають громадянство Росії і України, і бажають повернутися додому, яка в тому числі могла б правовими засобами вирішити питання про припинення щодо них кримінального переслідування на паритетних засадах», – заявила Москалькова.
Отже, спробуємо перекласти людською мовою, що це означає?
- Це початок процесу амністії всіх без обмежень. Простіше кажучи, всі бойовики мають бути амністовані, а росіяни випустять з тюрем наших заручників.
- Ми повністю забуваємо про римський статут і відмовляємося від нього (римський статут передбачає, що безвідносно до того, де вчинений злочин, в будь якій країні злочинець може понести покарання).
- Ми відмовляємося від міжнародного посередництва і, по суті, відмовляємося від міжнародних судів.
Можна не сумніватися, що така угода найближчим часом буде підписана. І я вважаю, що для закріплення певних статусів уже найближчим часом в Києві і ряді інших столиць почнуть говорити про те, що Зеленського треба висунути на Нобелівську премію миру (те саме, між іншим ми проходили в 2005 році з Ющенком). Статусність тут дуже важлива))))
А тепер найголовніше. Якщо Канали Медведчука не будуть закриті, а Хорошковський не відбере інтер у Льовочкіна з Фірташем, можна не сумніватися, що через 6-9 місяців, коли миротворчий процес завершиться створенням особливих зон на Донбасі, у війну включиться український телевізор, який знову почне розповідати, яка в країні «жопа» і зрада.
Джерело: блог Вадима Денисенка