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    Думки вголос

    Коли Зеленського висунуть на Нобелівську премію миру?

    • Вадим Денисенко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Коли Зеленського висунуть на Нобелівську премію миру?
    Володимир Зеленський

    Угода про відміну кримінального переслідування між Україною і Росією. Що це означає?

    Російський омбудсмен, відразу після звільнення наших заручників, заявила, що потрібно підписати нову широку угоду з туманними обрисами, яка врегулювала б кримінальне переслідування. У нас це просто пройшло, як новина без жодної спроби аналізу.

    Це призводить до необхідності в перспективі вийти на укладення міждержавної угоди про врегулювання правового становища осіб, які мають громадянство Росії і України, і бажають повернутися додому, яка в тому числі могла б правовими засобами вирішити питання про припинення щодо них кримінального переслідування на паритетних засадах», – заявила Москалькова.

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    Отже, спробуємо перекласти людською мовою, що це означає?

    1. Це початок процесу амністії всіх без обмежень. Простіше кажучи, всі бойовики мають бути амністовані, а росіяни випустять з тюрем наших заручників.
    2. Ми повністю забуваємо про римський статут і відмовляємося від нього (римський статут передбачає, що безвідносно до того, де вчинений злочин, в будь якій країні злочинець може понести покарання).
    3. Ми відмовляємося від міжнародного посередництва і, по суті, відмовляємося від міжнародних судів.

    Можна не сумніватися, що така угода найближчим часом буде підписана. І я вважаю, що для закріплення певних статусів уже найближчим часом в Києві і ряді інших столиць почнуть говорити про те, що Зеленського треба висунути на Нобелівську премію миру (те саме, між іншим ми проходили в 2005 році з Ющенком). Статусність тут дуже важлива))))

    А тепер найголовніше. Якщо Канали Медведчука не будуть закриті, а Хорошковський не відбере інтер у Льовочкіна з Фірташем, можна не сумніватися, що через 6-9 місяців, коли миротворчий процес завершиться створенням особливих зон на Донбасі, у війну включиться український телевізор, який знову почне розповідати, яка в країні «жопа» і зрада.

    Джерело: блог Вадима Денисенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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