Коли Зеленського висунуть на Нобелівську премію миру?

Вадим Денисенко Народний депутат 8 скликання

Вадим Денисенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський

Угода про відміну кримінального переслідування між Україною і Росією. Що це означає?

Російський омбудсмен, відразу після звільнення наших заручників, заявила, що потрібно підписати нову широку угоду з туманними обрисами, яка врегулювала б кримінальне переслідування. У нас це просто пройшло, як новина без жодної спроби аналізу.

Це призводить до необхідності в перспективі вийти на укладення міждержавної угоди про врегулювання правового становища осіб, які мають громадянство Росії і України, і бажають повернутися додому, яка в тому числі могла б правовими засобами вирішити питання про припинення щодо них кримінального переслідування на паритетних засадах», – заявила Москалькова.

Отже, спробуємо перекласти людською мовою, що це означає?

Це початок процесу амністії всіх без обмежень. Простіше кажучи, всі бойовики мають бути амністовані, а росіяни випустять з тюрем наших заручників. Ми повністю забуваємо про римський статут і відмовляємося від нього (римський статут передбачає, що безвідносно до того, де вчинений злочин, в будь якій країні злочинець може понести покарання). Ми відмовляємося від міжнародного посередництва і, по суті, відмовляємося від міжнародних судів.

Можна не сумніватися, що така угода найближчим часом буде підписана. І я вважаю, що для закріплення певних статусів уже найближчим часом в Києві і ряді інших столиць почнуть говорити про те, що Зеленського треба висунути на Нобелівську премію миру (те саме, між іншим ми проходили в 2005 році з Ющенком). Статусність тут дуже важлива))))

А тепер найголовніше. Якщо Канали Медведчука не будуть закриті, а Хорошковський не відбере інтер у Льовочкіна з Фірташем, можна не сумніватися, що через 6-9 місяців, коли миротворчий процес завершиться створенням особливих зон на Донбасі, у війну включиться український телевізор, який знову почне розповідати, яка в країні «жопа» і зрада.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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