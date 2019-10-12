Закарпатські угорці вимагають створити угорський анклав



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Закарпатські угорці прохатимуть Київ створити « угорський » район з центром у Берегові

Закарпатські угорці готують петицію до Центрального законодавчого органу з проханням про створення (на Закарпатті) п'ятого, угорсько-централізованого округу

Закарпатські угорці звернуться до центральної влади з проханням щодо створення ОТГ з центром у Берегові, куди увійшли б населені пункти, де проживає переважно угорськомовне населення області.

Про це заявив заступник голови Закарпатської облради Йосип Борто у інтерв'ю виданню KiSzo.

На його думку плани Києва залишити з 13 районів Закарпаття лише чотири з центрами в Ужгороді, Мукачеві, Хусті та Тячеві є абсолютно неприпустимим для місцевих угорців.

«Для угорців це є абсолютно неприпустимим. З одного боку, у нас багато угорськомовних районів, які б просто зникли. З іншого боку, крім перелічених вище міст, Берегсас (Берегово) виконує всі вимоги, аби стати районним центром. Окрім цього, при здійсненні адміністративної реформи повинен враховуватися етнічний склад населення... Тому наші очікування можна обґрунтувати багатьма аргументами, відповідно ми плануємо підняти це питання на наступному засіданні обласної ради. Ми подамо петицію до Центрального законодавчого органу з проханням про створення (на Закарпатті) п'ятого, угорсько-централізованого округу», - заявив Йосип Борто.

Також тему децентралізації та створення окремого «угорського» округу днями обговорювали на конференції асоціації «Об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття» (голова - Золтан Бабяк), що відбулася у селі Яноші на Берегівщині.

У зборах взяли участь близько 40 голів та секретарів сільрад, депутатів облради та інших організацій. Зокрема йшлося про те, що населені пункти, де проживає більшість угорців, мають об'єднатись у одну територіальну громаду (ОТГ).

Нагадаємо, 15 липня Міністерство закордонних справ України попередило угорських чиновників, що готове вжити заходів, аби не допустити втручання угорської влади у внутрішньополітичне життя України перед парламентськими виборами.

Крім того, Київ стурбований низкою візитів на Закарпаття офіційних осіб Угорщини та їх публічними заявами агітаційного характеру на підтримку Брензовича та деяких інших кандидатів на позачергових виборах до парламенту.

Сійярто 16 липня на Закарпатті заявив, що не бачить у своєму візиті втручання в українські вибори.

Раніше повідомлялося, що тимчасовий виконувач голови МЗС Єгор Божок на зустрічі з послом Угорщини в Україні Іштваном Ійдярто висловив занепокоєння останніми діями угорської влади, які мають ознаки втручання у внутрішньополітичне життя України.

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Джерело: Mukachevo.net