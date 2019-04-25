Закон про мову запрацював: сторінка Зеленського у «Фейсбук» українізувалася



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Зеленський пообіцяв проаналізувати мовний закон після інавгурації

Сторінка новообраного президента Володимира Зеленського сьогодні, після того як Верховна Рада проголосувала за закон про мову, раптом українізувалася. Якщо раніше сторінка шоумена мала ім’я «Владимир Зеленский», тобто російською, тепер вона стала називатися «Володимир Зеленський.

Крім того, на сторінці новообраного президента з'явився пост, в якому, зокрема, зазначено, що «українська мова – єдина державна мова в Україні».

«Після мого вступу на посаду президента буде зроблений ретельний аналіз цього закону, щоб пересвідчитися, що в ньому дотримані всі конституційні права та інтереси всіх громадян України», - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Рада ухвалила у другому читанні «мовний закон» - законопроект «Про функціонування української мови як державної» у четвер, 25 квітня. Закон підтримали 278 нардепів.

Голова профільного комітету Верховної Ради Микола Княжицький заявив, що адміністративну відповідальність за порушення «мовного закону» відстрочили на три роки.

Одразу після голосування провладної коаліції за мовний закон (№5670-д) один з лідерів опозиції Олександр Вілкул подав до апарату Верховної Ради проект Постанови, підготовлений ним і головою фракції Опозиційного блоку Вадимом Новинським про скасування результатів голосування.