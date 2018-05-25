Закон про перейменування Високомобільних десантних військ на Десантно-штурмові опубліковано



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Десантно-штурмові війська

Документ набуде чинності завтра, 26 травня

В «Голосі України» опублікували закон № 2396-VIII «Про внесення змін до деяких законів України з питань оборони щодо Десантно-штурмових військ».

Документ вносить відповідні зміни до законів «Про Збройні сили України», «Про оборону України» та «Про правовий режим воєнного стану».

Така ініціатива виникла тому, що абревіатура назви Високомобільних десантних військ (ВДВ) збігається із назвою російських Повітряно-десантних військ (російською теж ВДВ, - ред.). У зв'язку із агресією Росії проти України такий збіг викликає негативне ставлення, саме тому Міноборони розробило відповідні зміни до законодавства.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила відповідний президентський законопроект у квітні поточного року 236 голосами народних депутатів. Нещодавно президент Петро Порошенко підписав закон.

Раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці морської піхоти отримали берети нового зразка - відтінку морської хвилі.