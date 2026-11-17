17 листопада в Україні та світі відзначають День студента. Серед міжнародних дат цього дня – Всесвітній день недоношених дітей та Всесвітній день боротьби проти ХОЗЛ. Православні вшановують пам’ять святителя Григорія, єпископа Неокесарійського. До кінця року залишається 44 дні.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 17 листопада 2026 року.

Свята в Україні

День студента України

Щороку 17 листопада в Україні відзначають День студента. Свято встановили указом Президента у 1999 році, і воно збігається з Міжнародним днем студентів. Дата присвячена студентській молоді, її правам, освіті, громадській активності та внеску в розвиток суспільства.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день студентів

Щороку 17 листопада відзначають Міжнародний день студентів. Дату започаткували 1946 року в Празі під час Всесвітнього конгресу студентів. Її встановили на згадку про чеських студентів, які виступили проти нацистської окупації та зазнали переслідувань і репресій.

Всесвітній день недоношених дітей

Щороку 17 листопада відзначають Всесвітній день недоношених дітей. Дата покликана привернути увагу до проблем передчасного народження, потреби у спеціалізованій медичній допомозі та підтримці родин. Вона також нагадує про важливість доступної допомоги новонародженим, які потребують особливого догляду.

Всесвітній день боротьби проти ХОЗЛ

Щороку 17 листопада у світі проводять заходи до Всесвітнього дня боротьби проти хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ). Дата покликана підвищити обізнаність про захворювання, його симптоми та фактори ризику, а також наголосити на важливості профілактики, ранньої діагностики й лікування.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святителя Григорія, єпископа Неокесарійського

17 листопада православна церква вшановує пам'ять святителя Григорія, якого назвали Чудотворцем за велику кількість чудес, які він здійснив завдяки молитвам. Святитель Григорій жив у III столітті. Народився він у Неокесарії (Понт) у знатній язичницькій родині. Здобув блискучу освіту, вивчаючи римське та грецьке право, але згодом зацікавився християнством. Після зустрічі з відомим богословом Оригеном у Кесарії Палестинській, він охрестився та почав вести аскетичний спосіб життя. За переказами, коли його обрали єпископом Неокесарії, у місті було лише 17 християн. Завдяки його проповідям і чудесам, до моменту його смерті (близько 270 року) у місті залишилося лише 17 язичників.

Народні вірування та прикмети

У народі цей день називали «Григорій» або «Свято Григорія». За народними прикметами, цього дня звертали увагу на такі знаки:

Якщо цього дня йде сніг, зима буде сніжною та морозною.

Якщо погода ясна – зима буде приємною.

Якщо на небі багато зірок, а місяць яскравий – чекайте на похолодання.

Якщо лід на річці стає міцним, то буде добрий урожай наступного року.

Що не можна робити

Давати або брати гроші в борг.

Виносити з дому речі чи віддавати їх стороннім.

Починати нові важливі справи.

Влаштовувати весілля.

Судитися та вступати в конфлікти.

Вирушати в далеку дорогу без нагальної потреби.

Міряти чужі прикраси та одяг.

Історичні події

1663 рік – укладені «Батуринські статті» між гетьманом І. Брюховецьким та московським урядом що дещо обмежували гетьманську владу в Україні на користь московського царя;

1804 рік – в Харкові засновують університет;

1869 рік – в Єгипті офіційно відкривається Суецький канал;

1913 рік – Панамським каналом проходить перше судно;

1921 рік – закінчується поразкою Другий Зимовий похід Армії УНР;

1939 рік – тисячі студентів міста Праги та їхніх викладачів виходять на вулиці міста, протестуючи проти нацистської окупації, але їх розстріляли, заарештували чи відправили в концтабори;

1948 рік – вводять в експлуатацію газопровід Дашава – Київ;

1959 рік – південноафриканська компанія «Де Бірс», Йоганнесбург, починає виготовлення штучних діамантів;

1964 рік – Велика Британія заявляє про свій намір заборонити експорт зброї до Південної Африки;

1966 рік – у ніч проти 17 листопада реєструють найбільший метеорний дощ: метеори потоку Леонідів;

1967 рік – The Beatles закінчують роботу в студії над альбомом Magical Mystery Tour;

1989 рік – Беназір Бхутто стає прем'єр-міністром Пакистану;

1994 рік – Верховна Рада України скасовує Декларацію про суверенітет Криму;

2000 рік – Україна ніколи не буде ядерною державою, заявляє екс-президент України Леонід Кучма на зустрічі із студентами Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Іменини

День ангела святкують: Григорій, Іван, Микола, Олександр, Симон, Ілля.