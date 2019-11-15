Конституційний суд: право законодавчої ініціативи народу потребує конкретизації



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Конституційний суд України визнав законопроєкт про законодавчу ініціативу народу таким, що відповідає Конституції

Конституційний суд вважає, що положення «право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить народу» потребує конкретизації

Конституційний суд України (КС) визнав законопроєкт щодо законодавчої ініціативи народу таким, що відповідає нормам Конституції.

Про цей йдеться у висновку КС щодо законопроєкту № 1015 про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу).

«Конституційний суд вважає, що юридичних підстав для визнання законопроєкту таким, що не відповідає вимогам частини першої статті 157 Конституції України, немає», — йдеться в заяві суду.

Згідно з висновком суду, законопроєкт також відповідає вимогам статті 158 Конституції.

Водночас, на переконання КС, внесення змін до Конституції може за певних умов призвести до обмеження прав і свобод людини і громадянина.

«Положення «право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить народу» потребує конкретизації виходячи з того, що у Конституції України поняття «народ» застосовано у значенні «Український народ — громадяни України всіх національностей», — наголосили у суді.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував закріпити за народом право законодавчої ініціативи.

Статтю 93 Конституції пропонується викласти в новій редакції: «Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить народу, президенту України, Кабінету міністрів України, народним депутатам України та реалізується ними у випадках і порядку, визначених Конституцією України та законами України».

Також нещодавно перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів про основні напрямки народовладдя в Україні та анонсував запуск народних ініціатив.