Директор НАБУ допускає можливість свого звільнення найближчими днями

Рада сьогодні може ухвалити законопроект, який дасть можливість парламенту звільняти керівництво НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник визнав, що його можуть звільнити найближчим часом. Про це він заявив 6 грудня у Вашингтоні на закритті Глобального форуму з повернення активів, повідомила у Facebook журналістка Наталія Седлецька. «Зараз я виступаю, можливо, останні дні на своїй посаді. Сьогодні в парламенті



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Директор НАБУ Артем Ситник

Рада сьогодні може ухвалити законопроект, який дасть можливість парламенту звільняти керівництво НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник визнав, що його можуть звільнити найближчим часом.

Про це він заявив 6 грудня у Вашингтоні на закритті Глобального форуму з повернення активів, повідомила у Facebook журналістка Наталія Седлецька.

«Зараз я виступаю, можливо, останні дні на своїй посаді. Сьогодні в парламенті України зареєстрований законопроект, який дає можливість звільняти керівництво Антикорупційного бюро, фактично спрощує порядок такого звільнення і допускає звільнення за політичними мотивами», – сказав Ситник.

За словами директора НАБУ, які наводить журналістка, «не всім в Україні подобається те, що хтось реально розслідує корупційні схеми, реально заморожує активи і реально має наміри повертати їх народу України».

Нагадаємо, Євросоюз звинуватив Генпрокуратуру у перешкоджанні НАБУ.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура України викликала агентів Національного антикорупційного бюро на допит.

Нагадаємо, в неділю генпрокурор Юрій Луценко заявив, що «весь апарат агентів НАБУ є поза законом», а під час роботи вони використовують незаконні методи провокації та контрабандну техніку.

Також генпрокурор звинуватив директора НАБУ Артема Ситника в незаконній діяльності ФБР на території України.

Раніше повідомлялося, що співробітники Генеральної прокуратури України, які провели обшук в агента НАБУ Катерини у «справі Пімахової», знайшли у жінки три будинки в Конча-Заспі, два автомобілі Porsche, один Lexus та один Maserati.

Після цього керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник спростував інформацію про начебто наявність дорогої нерухомості та автомобілів в «агента Катерини».

Нагадаємо, 29 листопада стало відомо про затримання агента НАБУ співробітниками СБУ, які отримали відповідний дозвіл від ГПУ. Йдеться про передачу 15 тисяч доларів Діні Пімаховій, першій заступниці голови Державної міграційної служби. У ДМС заявили, що «впродовж декількох місяців агент НАБУ, син колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Боярського, виконуючи незаконні вказівки окремих керівників НАБУ, неодноразово намагався спровокувати Діну Пімахову, пропонуючи великі суми хабарів за прийняття нею незаконних рішень щодо легалізації в Україні громадян В'єтнаму та Ірану, яких навіть не існувало в реальності».

У НАБУ дії СБУ та ГПУ назвали «диверсією». Згідно з повідомленням, її суть полягає у тому, що посадові особи СБУ, нібито використавши інформацію, яка стала їм відома в процесі виконання службових обов'язків (здійснення прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ) «не просто розкрили цю інформації одному з об'єктів негласних слідчих дій, звівши нанівець піврічну роботи детективів НАБУ, а й завербували цю особу для подальшого незаконного тиску та кримінального переслідування працівників Національного бюро».

Про подробиці справи читайте в матеріалі «Главкома» «Фатальна брюнетка та сім детективів. Усі деталі гучного антикорупційного скандалу»