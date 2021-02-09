«Есть время покаяться». Марченко потрапила у «Миротворець» і тепер змушена змінити номер телефону

Марченко сказала, що свою помсту «віддає в руки Господа»

Дружина народного депутата Віктора Медведчука й телеведуча Оксана Марченко вирішила змінити свій номер телефону після того, як потрапила до бази «Миротворця». Про це вона розповіла в Іnstagram.

Марченко на камеру похвасталася, що їй телефонують люди з усього світу зі словами підтримки. Проте вона змушена заблокувати цей номер та взяти інший, бо їй набридають недоброзичливці.

«Всім іншим людям, які бажають мені зла, хочу сказати: всю свою помсту, яку я хотіла виразити, я вручаю в руки Господа. А він уже вирішить вашу долю. А далі це вже ваш вибір. Хоча завжди є час покаятися», – сказала Марченко.

Нагадаємо, сайт центру «Миротворець» вніс Марченко до своїх списків. Її звинувачують у фінансуванні терористів і російських окупантів, а також запереченні російської агресії.

Автори публікації також ставлять їй за провину незаконну комерційну діяльність в окупованому Криму, участь у контрабандних переміщеннях вантажів і товарів на окуповані території України, а також те, що вона є противником незалежності українського православ’я від РПЦ.

Оксана Марченко заявила, що їй не страшний «Миротворець» та зателефонувала на їхній сайт.

Раніше дружина Медведчука анонсувала вихід свого нового телевізійного проєкту «Паломниця». За її словами, на паломництво її благословив глава УПЦ (Московського патріархату) митрополит Онуфрій.