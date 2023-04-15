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Дописи боксера Ломаченка доводять росіян до екстазу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Дописи боксера Ломаченка доводять росіян до екстазу
УПЦ МП вважає Ломаченка православним воїном
фото з відкритих джерел

Російські підписники завалили боксера великою кількістю повідомлень

 

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко продовжує поступово перетворювати свій аккаунт в Instagram на філію церковного інформаційного каналу. Напередодні знаменитий боксер опублікував пост, присвячений Страсній п'ятниці.

Дописи боксера Ломаченка доводять росіян до екстазу фото 1

Василь виклав невеликий фрагмент із голлівудського фільму «Пристрасті Христові», підписавши його фразою християнського святого.

«Велика п'ятниця рятівних пристрастей Господа Ісуса Христа. «Вища насолода – заради Христа терпіти ненависть та вигнання, за віру в Бога зносити будь-яку образу і ганьбу» – преподобний Макарій Великий. Мир усім з Богом», – написав Лома.

Дописи боксера Ломаченка доводять росіян до екстазу фото 2

Оскільки аккаунт Ломаченка в Instagram заблокований в Україні, то в коментарі прийшли російські підписники, заваливши боксера великою кількістю повідомлень.

Дописи боксера Ломаченка доводять росіян до екстазу фото 3

«Вася, дякую, що не на мові, інакше б ми не зрозуміли. Вірю, що два братські народи в підсумку будуть разом! Перемога близька!», – пишуть у коментарях адепти «русского міра».

Нагадаємо, ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко продовжує активно підтримувати Московську церкву.

Раніше Ломаченко опублікував у своєму Instagram хвалебний пост на адресу митрополита УПЦ Московського патріархату Онуфрія. 

Це вже далеко не перший скандальний пост Ломаченка в Instagram. Його сторінка була заблокована на території України. Боксер Ломаченко неодноразово ставав на захист Московського патріархату

Нагадаємо, що нещодавно боксер Василь Ломаченко протистояв американському боксеру із зображенням Ісуса на футболці. До того він опублікував пост, у якому заявив, що «Україна розпочала війну проти бога»

До слова, Василь Ломаченко також публікував фото з підсанкційним представником Московської церкви. Українці критикують спортсмена та пропонують позбавити його громадянства через те, що він обіймався з другом Кадирова

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Теги: Василь Ломаченко українці Україна перемога

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