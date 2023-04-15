Дописи боксера Ломаченка доводять росіян до екстазу

Російські підписники завалили боксера великою кількістю повідомлень

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко продовжує поступово перетворювати свій аккаунт в Instagram на філію церковного інформаційного каналу. Напередодні знаменитий боксер опублікував пост, присвячений Страсній п'ятниці.

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Василь виклав невеликий фрагмент із голлівудського фільму «Пристрасті Христові», підписавши його фразою християнського святого.

«Велика п'ятниця рятівних пристрастей Господа Ісуса Христа. «Вища насолода – заради Христа терпіти ненависть та вигнання, за віру в Бога зносити будь-яку образу і ганьбу» – преподобний Макарій Великий. Мир усім з Богом», – написав Лома.

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Оскільки аккаунт Ломаченка в Instagram заблокований в Україні, то в коментарі прийшли російські підписники, заваливши боксера великою кількістю повідомлень.

«Вася, дякую, що не на мові, інакше б ми не зрозуміли. Вірю, що два братські народи в підсумку будуть разом! Перемога близька!», – пишуть у коментарях адепти «русского міра».

Нагадаємо, ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко продовжує активно підтримувати Московську церкву.

Раніше Ломаченко опублікував у своєму Instagram хвалебний пост на адресу митрополита УПЦ Московського патріархату Онуфрія.

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Це вже далеко не перший скандальний пост Ломаченка в Instagram. Його сторінка була заблокована на території України. Боксер Ломаченко неодноразово ставав на захист Московського патріархату.

Нагадаємо, що нещодавно боксер Василь Ломаченко протистояв американському боксеру із зображенням Ісуса на футболці. До того він опублікував пост, у якому заявив, що «Україна розпочала війну проти бога».

До слова, Василь Ломаченко також публікував фото з підсанкційним представником Московської церкви. Українці критикують спортсмена та пропонують позбавити його громадянства через те, що він обіймався з другом Кадирова.