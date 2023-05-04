Залужний, Байден та пес Патрон: художник дивує гіперреалістичними портретами

Гроші з продажу своїх робіт художник Олександр Канюка перераховує на допомогу Україні

Нещодавно соціальні мережі сколихнув чорно-білий портрет головнокомандувача Валерія Залужного, який складно відрізнити від фотографії. Автором приголомшливої роботи виявився хмельницький художник Олександр Канюка, який допомагає українській армії, воюючи на «культурному» фронті.

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Гіперреалістичний портрет Валерія Залужного викликав схвальну реакцію в мережі автор: Олександр Канюка

Основний стиль робіт художника – графіка, усі його роботи чорно-білі. Основний акцент він робить на деталях – зморшках, порах шкір. Він це називає гіперреалізмом. Для того, щоб написати картину, Олександр використовує лише вугільний та графітовий олівці. Аби намалювати один портрет, йому потрібно в середньому 80 годин.

Портрет Кирила Буданова автор: Олександр Канюка

Експрем'єр Великобританії Борис Джонсон автор: Олександр Канюка

Його роботи на публічних торгах, в тому числі й закордонних, збирають чималі кошти на потреби наших захисників та пересічних українців, які постраждали від війни. У кожного з нас свій фронт у цій пекельній війні. У Канюки – творчий. Відтворений художником пес Патрон на всеукраїнському аукціоні «взяв» для постраждалих під час бомбардувань у Харкові $350.

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Пес Патрон автор: Олександр Канюка

Наразі митець відправив свої картини не лише до Хмельницької міської ради для аукціону на збір авто для військових, а й у далеку Японію, щоб підтримати українських захисників. Чекають свого часу чимало замовлень на портрети Залужного, Зеленського, льотчиків, гуцулів. Управління культури та туризму Хмельницької міської ради виставило на благодійний аукціон роботу Олександра Канюки «Степан Андрійович», на якій зображений Степан Бандера. Кошти від благодійного аукціону, 10 тис. грн, пішли на потреби ЗСУ.

Портрет Степана Бандери автор: Олександр Канюка

Олександр зображує відомих українців минулого та сучасності: Тараса Шевченка, Лесю Українку, Симона Петлюру, Степана Бандеру. Каже, особливо його надихає головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. Олександр намалював вже декілька портретів українського генерала.

Художник надихається Валерієм Залужним автор: Олександр Канюка

Також Канюка малює і закордонних лідерів, які підтримують Україну. Серед них – президент США Джозеф Байден, президент Польщі Анджей Дуда, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, королева Єлизавета ІІ.

Зустріч президента Володимира Зеленського та президента Польщі Анджея Дуди в авторстві художника автор: Олександр Канюка

Президент США Джо Байден автор: Олександр Канюка

У коментарях до робіт художника українці захоплюються та іноді навіть не вірять, що портрети насправді створені людиною. Проте хмельницький художник продовжує приголомшувати українців своєю майстерністю.

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