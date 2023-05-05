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Нардепка від «ЄС» назвала людину, яка може скласти політичну конкуренцію Зеленському та Порошенку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нардепка від «ЄС» назвала людину, яка може скласти політичну конкуренцію Зеленському та Порошенку
Вікторія Сюмар: «Думаю, до варіанту 2019 року «Зеленський – Порошенко» точно додасться Валерій Залужний як потужна фігура»
фото: pravda.com.ua

Вікторія Сюмар перелічила осіб, які можуть суттєво змінити розклади на наступних виборах

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний може скласти гідну конкуренцію Володимиру Зеленському та його головному конкуренту Петру Порошенку на наступних президентських виборах. Такий прогноз зробила народна депутатка Вікторія Сюмар в інтерв’ю «Главкому».

«Святе місце порожнім не буває. В Україні ніколи не буде лише одного політичного лідера. Думаю, до варіанту 2019 року «Зеленський – Порошенко» точно додасться Валерій Залужний як потужна фігура. Хоча він і не політик, і не опозиційний, але є носієм важливої суспільної довіри», – наголошує Сюмар.

Нардепка зазначає, що окрім Валерія Залужного позмагатися за президентське крісло на рівні зможуть й інші нині суспільно-активні діячі. Але кандидатуру, наприклад, Олексія Арестовича, Сюмар виключила. «Це мають бути люди, які проявлять себе в цей час у важливих сферах – таких як військова справа, волонтерство» – зазначила народна депутатка. Сюмар вважає, що очевидно це може бути Сергій Притула чи хлопці з «Азова», якщо, звісно, захочуть.

Нагадаємо, що за даними соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова у лютому-березні 2023 року, Володимиру Зеленському виголосили довіру майже 85% опитаних, а Сергію Притулі 65% респондентів.

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Теги: Петр Порошенко Володимир Зеленський Валерій Залужний вибори

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Політика

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