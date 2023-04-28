Румунія озброюється турецькими безпілотниками Bayraktar

Румунія купила турецькі безпілотники Bayraktar TB2

Бухарест уклав контракт на суму $321 млн на постачання бойових безпілотників TB2. Румунія стане другою країною ЄС після Польщі, яка має на озброєнні дрони турецького виробництва. Міноборони Румунії уклало контракт із турецьким виробником безпілотних літальних апаратів (БПЛА) Baykar Makina на купівлю дронів Bayraktar TB2. Сума контракту склала $321 млн. Про це йдеться на офіційному сайті Bayrakar.

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Генеральний менеджер турецької оборонної фірми Халук Байрактар ​​також підтвердив інформацію про контракт, уточнивши: Румунія, «має давню дружбу та міцні зв'язки (з Туреччиною – Главком), що ґрунтуються на взаємній довірі», приєдналася до списку країн, які взяли на озброєння високотехнологічний БПЛА Bayraktar TB2.

За словами Байрактара, вже 28 країн підписали експортні контракти на закупівлю дрону TB2. Офіційне повідомлення про присудження контракту було опубліковано на веб-сайті Tenders Electronic Daily, онлайн-версії додатку до офіційного журналу ЄС.

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У серпні 2022 року Міноборони Румунії оголосило про свій намір закупити три комплекти дронів TB2 у Baykar Makina приблизно за $300 млн і очікувало на схвалення парламенту. «Системи БПЛА, що купуються, будуть призначені для сухопутних військ Румунії. Кожна система включає шість повітряних платформ з можливістю поразки цілей (всього 18 безпілотників). Програма також включає закупівлю початкового пакету матеріально-технічної підтримки, необхідного навчання та обладнання», – йшлося у заяві румунського міністерства.

Повідомляється, що безпілотники мають бути доставлені до міста Тімішоара, де розташована 93 авіабаза румунських ВПС – там до виведення з експлуатації розміщувалися радянські МіГ-23. Після отримання турецьких дронів TB2 Румунія стане другою країною ЄС після Польщі, яка експлуатуватиме БПЛА цього типу, і третім європейським членом НАТО, який замовив ці дрони.

Як раніше повідомило агентство Bloomberg, Румунія має намір збільшити свій оборонний бюджет до 2,5% ВВП у 2023 році. Минулого року країна виділила на оборону близько $6 млрд. Раніше цього місяця президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що Бухарест також розглядає можливість купівлі американських F-35 для модернізації своїх військово-повітряних сил.

Ціна безпілотників Bayraktar TB2 варіюється в залежності від оснащення і становить від $1 млн до $5 млн, повідомляють відкриті джерела, що спеціалізуються на продукції. Bayraktar TB2 має репутацію кращого у своєму класі БПЛА у світі завдяки своїм технічним характеристикам та операціям, у яких він використовувався. Ці дрони надійшли на озброєння турецьких збройних сил у 2014 році. оборонного призначення.

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Нагадаємо, упродовж трьох діб, з 31 серпня по 2 вересня, парою БпЛА Bayraktar ТВ-2 було знищено ворожу техніку загальною вартістю близько $26,5 млн. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Зокрема вісім одиниць танків Т-72 (орієнтовна вартість одного $3 млн), САУ «Акація» ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн),

гаубиця ($0,3 млн) та було пошкоджено п'ять танків Т-72 і одну БМП на $1,85 млн.

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