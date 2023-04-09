Залужний показав, як польські гаубиці «Краб» працюють на фронті (відео)

Польські «Краби» добре показали себе й у швидкості наведення, і в дальності стрільби

Польські самохідні гаубиці «Краб» успішно виконують бойові завдання на фронті. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав відео їхньої роботи у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами головнокомандувача, українські військові швидко опанували західну техніку, і, ба більше – мають досвід, який є цінним для партнерів та виробників озброєння.

«Самохідна артилерійська установка «Краб» добре показала себе й у швидкості наведення, і в дальності стрільби. Ми вивчили ресурс та можливості цих машин і надаємо виробникам пропозиції для їх удосконалення», – зазначив на відео український захисник Володимир.

Будь ласка, читайте текст після реклами

САУ AHS Krab (САУ «Краб») – це сучасна самохідна гаубиця, що розміщується на гусеничному шасі та має баштове компонування. Максимальна скорострільність гармати становить шість пострілів за хвилину. Доступна стрільба серіями снарядів. Практична скорострільність у бойових умовах, за яких екіпаж може ефективно працювати протягом тривалого часу, становить два постріли за хвилину. Ці гаубиці здатні вражати цілі на відстані до 40 км.

Нагадаємо, триває 410-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби противник завдав чотири ракетні та 40 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.