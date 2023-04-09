Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Залужний показав, як польські гаубиці «Краб» працюють на фронті (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Залужний показав, як польські гаубиці «Краб» працюють на фронті (відео)
Польська самохідна артилерійська установка «Краб»
фото: скріншот відео

Польські «Краби» добре показали себе й у швидкості наведення, і в дальності стрільби

Польські самохідні гаубиці «Краб» успішно виконують бойові завдання на фронті. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав відео їхньої роботи у Facebook.

За словами головнокомандувача, українські військові швидко опанували західну техніку, і, ба більше – мають досвід, який є цінним для партнерів та виробників озброєння.

«Самохідна артилерійська установка «Краб» добре показала себе й у швидкості наведення, і в дальності стрільби. Ми вивчили ресурс та можливості цих машин і надаємо виробникам пропозиції для їх удосконалення», – зазначив на відео український захисник Володимир.

САУ AHS Krab (САУ «Краб») – це сучасна самохідна гаубиця, що розміщується на гусеничному шасі та має баштове компонування.

Максимальна скорострільність гармати становить шість пострілів за хвилину. Доступна стрільба серіями снарядів.

Практична скорострільність у бойових умовах, за яких екіпаж може ефективно працювати протягом тривалого часу, становить два постріли за хвилину. Ці гаубиці здатні вражати цілі на відстані до 40 км.

Нагадаємо, триває 410-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби противник завдав чотири ракетні та 40 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Теги: ЗСУ відео Валерій Залужний озброєння військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Архімандрит від імені Лаври засвідчив, що прокльони колишнього намісника – безпідставні та несправедливі
Архімандрит Авраамій спростував дієвість прокльонів колишнього намісника Лаври
1 квiтня, 18:18
Воїни Сил спеціальних операцій виявляють і знищують живу силу противника
Нічне полювання: як снайпери знищують окупантів під Бахмутом (відео)
5 квiтня, 07:54
Чоловік вдарив військового за те, що той зайняв його місце на парковці
«Військові дістали». У Чернівцях чоловік вдарив бійця за місце на парковці
7 квiтня, 13:37

Події в Україні

Нічний обстріл Запоріжжя: є загиблі
Нічний обстріл Запоріжжя: є загиблі
Примусова паспортизація Херсонщини: що обіцяють окупанти місцевим
Примусова паспортизація Херсонщини: що обіцяють окупанти місцевим
Залужний показав, як польські гаубиці «Краб» працюють на фронті (відео)
Залужний показав, як польські гаубиці «Краб» працюють на фронті (відео)
Удари Ізраїлю по Сирії та зниження темпів російського наступу: головне за ніч
Удари Ізраїлю по Сирії та зниження темпів російського наступу: головне за ніч
ЗСУ знищили 14 ворожих безпілотників: Генштаб назвав моделі
ЗСУ знищили 14 ворожих безпілотників: Генштаб назвав моделі
Темпи російських наступів знизилися по всій лінії фронту – ISW
Темпи російських наступів знизилися по всій лінії фронту – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Мовний скандал в ірпінському виші: реакція міністра освіти
16K
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання та побажання
11K
Онуфрій визнав, що має російське громадянство та пояснив, чому не відмовився від нього
8539
Сьогодні Вербна неділя: як святкувати і що не можна робити
8076
У Криму чергова «бавовна»: в Феодосії паніка
5464
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Під Бахмутом і Мар’їнкою жорстокі бої: ЗСУ відбили понад 35 атак
Вчора, 06:44
У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія
Вчора, 04:43
Міноборони назвало фактор, що пришвидшить процес розмінування України
Вчора, 02:35
Окупанти вбили червонокнижних тварин у заповіднику Асканія-Нова (фото)
Вчора, 01:14
В Ізраїлі відбувся теракт: є постраждалі і жертва (відео)
Вчора, 00:48
Засідання Ставки і нові санкції. Звернення Зеленського
Вчора, 00:02

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту