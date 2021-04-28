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    Холодно, але без опадів: прогноз погоди в Україні на середу

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    У середу синоптики прогнозують вночі сильні заморозки у повітрі - Холодно, але без опадів: прогноз погоди в Україні на середу
    У середу синоптики прогнозують вночі сильні заморозки у повітрі
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    У Києві утримається холодна погода: вночі заморозки, температура вдень 11-13° тепла

    Сьогодні, 28 березня, в Україні утримається холодна погода з нічними заморозками. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    Так, у середу синоптики прогнозують вночі сильні заморозки у повітрі 0-5°, у південно-східній частині температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 9-14° тепла, на півдні країни та Закарпатті до 17°. На високогір'ї Карпат вночі 2-7° морозу, вдень 4-9° тепла.

    Опади в Україні сьогодні не очікуються, лише у південно-східній частині країни вночі невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у західних областях південно-східний, 7-12 м/с.

    У Києві також утримається холодна погода: вночі заморозки у повітрі 0-2°, температура вдень 11-13° тепла. Без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

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    За прогнозом Укргідрометцентру, до кінця квітня в Україні переважатиме прохолодна погода, часом з дощами та грозами. Потепління можливе лише на початку травня.

    У травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер
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