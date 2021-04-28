Холодно, але без опадів: прогноз погоди в Україні на середу

У Києві утримається холодна погода: вночі заморозки, температура вдень 11-13° тепла

Сьогодні, 28 березня, в Україні утримається холодна погода з нічними заморозками. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, у середу синоптики прогнозують вночі сильні заморозки у повітрі 0-5°, у південно-східній частині температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 9-14° тепла, на півдні країни та Закарпатті до 17°. На високогір'ї Карпат вночі 2-7° морозу, вдень 4-9° тепла.

Опади в Україні сьогодні не очікуються, лише у південно-східній частині країни вночі невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у західних областях південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві також утримається холодна погода: вночі заморозки у повітрі 0-2°, температура вдень 11-13° тепла. Без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

За прогнозом Укргідрометцентру, до кінця квітня в Україні переважатиме прохолодна погода, часом з дощами та грозами. Потепління можливе лише на початку травня.

У травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.