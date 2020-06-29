Адвокат не захотів одягати маску, «бо запотівають окуляри», тепер заплатить 17 тис.



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Факт адмінправопорушення був зафіксований під час судового засідання

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області оштрафував на 17 тис. грн пенсіонера, який займається індивідуальною адвокатською діяльністю, за порушення правил карантину.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 23 червня.

Факт правопорушення був зафіксований під час судового засідання 13 травня. Того дня особа, стосовно якої складено адмінпротокол, перебував у судовій залі як представник потерпілого без вдягненого засобу індивідуального захисту, чим порушив вимоги постанови Кабінету міністрів України №392 від 20.05.2020 року.

Під час розгляду справи адвокат не визнав своєї вини. Наголосив, що у нього була маска, але її вдягати категорично відмовився, пояснюючи тим, що вона заважає, бо від неї запотівають окуляри. Також пояснив, що від підпису в адмінпротоколі відмовився в присутності двох понятих, оскільки вважав, що протокол складено неналежним чином.

Допитаний у суді секретар судового засідання зауважив, що 13 травня став свідком того, як суддя Ізюмського міськрайонного суду Михайло Одарюк зробив зауваження та неодноразово пропонував адвокату одягнути маску, яка лежала в кишені сорочки. На що той категорично відмовився.

Суд визнав винним адвоката у порушенні правил карантину, наголосивши, що на період дії карантину забороняється перебування людей в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, що закривають ніс та рот.

Нагадаємо, що за порушення карантину ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення правил щодо карантину людей») передбачається штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн для громадян і 34-170 тис. грн - для посадових осіб.

Як повідомляв «Главком», Ленінський районний суд Дніпропетровська визнав винним місцевого мешканця у порушенні правил карантину (ст. 44-3 КУпАП) і призначив штраф у розмірі 17 тис. грн. Під час судового засідання чоловік не визнав своєї вини, зазначив, що не носить засобів індивідуального захисту і не буде їх носити в подальшому, оскільки не вбачає в цьому потреби, бо не хворіє.

Пояснив, що ніхто не може його змусити носити захисну маску, оскільки обов`язки, встановлені в постанові КМУ № 211 від 11.03.2020 року, порушують його конституційні права.