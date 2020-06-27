Красуня з Бахмута стала переможницею унікального легкоатлетичного баттлу (відео)



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Аліна Логвиненко була близькою, щоб побити особистий рекорд на 300-метрівці Фото - Instagram Аліни Логвиненко

Аліна Логвиненко виграла три етапи з п’яти

Сьогодні, 27 червня, у чотирьох містах України і кенійському Ітені фінішували унікальні для наших теренів, адаптовані до сучасних коронавірусних реалій змагання. П’ять провідних українських бігунок на 400-метровій дистанції протягом п’яти тижнів змагалися в рамках онлайн-баттлу 5vs400.

Почався баттл з бігу на кілометрову дистанцію. Його виграла чемпіонка Всесвітньої Універсіади-2019 Катерина Климюк. Після того тижня дівчата змагалися б багатоскоках – 30 стрибків на дальність за принципом потрійного стрибка. Там перемогла бронзова призерка Олімпіади-2012 в естафетному бігу Аліна Логвиненко. Далі учасниці виконували дві серії по 20 стрибків у положенні «ноги разом» на дальність. Зі значною перевагою перемогла інша володарка олімпійської бронзи-2012 Анна Рижикова. На четвертому етапі атлетки визначали найсильнішу в 60-метровому спринті. Там знову перемогла Логвиненко.

Заключний вид програми був максимально наближеним до 400-метрівки – дівчата бігли дистанцію 300 метрів. На ній знову виграла Логвиненко, котра з результатом 37,50 секунди програла встановленому ще в 2012 році особистому рекордові всього три сотих. Другою стала Рижикова – 37,79 сек. Третя Катерина Климюк – 37,97. Учасниця Олімпіади-2016 Вікторія Ткачук стала четвертою – 38,06. Дворазова чемпіонка Європейських ігор-2019 Ольга Ляхова здолала дистанцію з часом 38,23.

Таким чином, вигравши три етапи з п’яти, чемпіонкою стала 29-річна Аліна Логвиненко з Бахмута на Донеччині. Окрім олімпійської бронзи-2012, Аліна торік також виграла золото ІІ Європейських ігор у команді. Також Логвиненко – чемпіонка Європи-2012 в естафеті 4х400 м.