Заповіт принца Філіпа: що він залишив у спадок родичам

Спадок герцог Единбурзький залишив не лише родичам, а й своїм головним помічникам

Заповіт принца Філіпа склав близько 30 млн фунтів стерлінгів (1,1 млрд грн). Про це інформує британський таблоїд The Sun.

За словами інсайдерів, більша частина статків покійного герцога Единбурзького відійшла королеві Єлизаветі. Також він нагородив особистого секретаря Арчі Міллера Бейкуелла, пажа Вільяма Хендерсона і камердинера Стівена Н'єдохадіо. Всі троє підтримували Філіпа в останні роки життя, а Бейкуелл часто заміняв його на офіційних заходах.

Відомо, що коли в 1947 Філіп Маунтбеттен одружився з королевою, його дохід від служби в британському військово-морському флоті становив всього 11 фунтів стерлінгів на тиждень.

Перед смертю у 2020 році Суверенний грант виплачував йому 359 тисяч фунтів стерлінгів на рік. Багато активів принца Філіпа знаходилися в спільному володінні з королевою, і тепер вона буде володіти ними повністю. Також герцог вкладав гроші в акції і дорогі твори мистецтва.

До смерті короля Едуарда VII в 1910 році заповіти монархів були доступні для загального ознайомлення, але з тих пір королівська родина воліє їх приховувати.

Додамо, що 95-річна королева Великої Британії Єлизавета ІІ відвідала у Портсумі авіаносець HMS Queen Elizabeth, названий на її честь.