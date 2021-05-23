Британія готується запровадити цифрові візи: що зміниться

Велика Британії сподівається зробити в'їзд до країни повністю цифровізованим до кінця 2025 року

Цифрові візи допоможуть уряду точно підрахувати кількість людей, що в'їжджають і залишають Велику Британію

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії повідомило про наміри запустити систему цифрових віз, яка автоматично визначатиме право мандрівника на в'їзд до країни.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами голови МВС Пріті Пател, цифрові візи допоможуть уряду точно підрахувати кількість людей, що в'їжджають і залишають Велику Британію.

«Люди, які приїжджають до Великої Британії без візи або імміграційного статусу, в майбутньому повинні будуть подавати заяву на отримання електронного дозволу на поїздку (ETA). Система автоматично визначатиме право відвідувача на в'їзд», – повідомила міністерка.

Також Пател заявила, що МВС очікує близько 30 мільйонів заявок на ETA щорічно.

Міністерство внутрішніх справ сподівається зробити в'їзд до Великої Британії повністю цифровізованим до кінця 2025 року.

Як відомо, також Єврокомісія розглядає можливість введення електронних в'їзних віз.

Нагадаємо, Європейський Союз погрожує 13 країнам Африки і Близького Сходу посиленням обмежень щодо видачі шенгенських віз.

Також повідомлялося, що експрезидент Естонії закликав не пускати до Європи росіян.