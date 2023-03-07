Попередньо встановлено особу воїна, якого розстріляли окупанти – Генштаб

Полеглим Героєм попередньо є Тимофій Шадура

За попередніми даними, розстріляним окупантами воїн був військовослужбовцем 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького Оперативного командування «Північ» Тимофій Миколайович Шадура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Остаточну відповідь дадуть відповідні експертизи.

«Розстріл беззбройного полоненого – цинічне й зухвале нехтування Нормами міжнародного гуманітарного права та звичаїв війни. Так вчиняють нікчемні вбивці, але не воїни. Російські окупанти вкотре засвідчили, що головною їхньою метою в Україні є лише звіряче винищення українців. Особу мужнього українського воїна попередньо встановлено», – йдеться в повідомленні.

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У Генштабі зазначили, що жодна смерть нашого воїна не залишиться без відплати.

«Але ми зробимо це у законний та справедливий спосіб – на полі бою, в суді або в міжнародному трибуналі. З холодною головою, з дотриманням правил війни та з честю ми обов’язково помстимося за кожного!», – додали в ЗСУ.

Нагадаємо, російські загарбники розстріляли українського полоненого захисника за слова «Слава Україні». Володимир Зеленський жорстко відреагував, а Офіс президента пообіцяв росіянам помститись за смерть героя.

Омбудсмен України Дмитро Лубінець розіслав відео страти українського воїна російськими загарбниками за слова «Слава Україні», своїм міжнародним партнерам.

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Генеральна прокуратура України розпочала розслідування за фактом розстрілу беззбройного українського полоненого.