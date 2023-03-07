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Попередньо встановлено особу воїна, якого розстріляли окупанти – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Попередньо встановлено особу воїна, якого розстріляли окупанти – Генштаб
Український Герой, якого впритул розстріляли російські нелюди
скрін із відео

Полеглим Героєм попередньо є Тимофій Шадура

За попередніми даними, розстріляним окупантами воїн був військовослужбовцем 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького Оперативного командування «Північ» Тимофій Миколайович Шадура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Остаточну відповідь дадуть відповідні експертизи.

«Розстріл беззбройного полоненого – цинічне й зухвале нехтування Нормами міжнародного гуманітарного права та звичаїв війни. Так вчиняють нікчемні вбивці, але не воїни. Російські окупанти вкотре засвідчили, що головною їхньою метою в Україні є лише звіряче винищення українців. Особу мужнього українського воїна попередньо встановлено», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що жодна смерть нашого воїна не залишиться без відплати.

«Але ми зробимо це у законний та справедливий спосіб – на полі бою, в суді або в міжнародному трибуналі. З холодною головою, з дотриманням правил війни та з честю ми обов’язково помстимося за кожного!», – додали в ЗСУ.

Попередньо встановлено особу воїна, якого розстріляли окупанти – Генштаб фото 1

Нагадаємо, російські загарбники розстріляли українського полоненого захисника за слова «Слава Україні». Володимир Зеленський жорстко відреагував, а Офіс президента пообіцяв росіянам помститись за смерть героя

Омбудсмен України Дмитро Лубінець розіслав відео страти українського воїна російськими загарбниками за слова «Слава Україні», своїм міжнародним партнерам.

Генеральна прокуратура України розпочала розслідування за фактом розстрілу беззбройного українського полоненого. 

Теги: війна ЗСУ окупанти росія

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