Зарплата українців у січні зросла на 9,5%. Найбільше – у «айтішників» та промисловців графіка



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У січні заробітна плата найбільше зросла у сфері інформації та телекомунікацій - на 25,2%

Найвищий рівень зарплат минулого місяця зафіксовано в м. Києві - 13721 грн, найнижчий - у Чернівецькій області - 6958 грн

Реальна заробітна плата в Україні в січні 2019 року порівняно із січнем 2018 року збільшилася на 9,5%, однак порівняно з груднем 2018 року зменшилася на 13,6%.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням, номінальна заробітна плата штатних працівників у січні 2019 року порівняно з груднем 2018 року зменшилася на 12,8%, але в річному вимірі збільшилась на 19,6%, сягнувши 9223 грн.

Відомство уточнює, що у грудні 2018 року вона становила 10573 грн, у листопаді - 9161 грн, у жовтні - 9218 грн, у вересні - 9042 грн, у серпні - 8977 грн і в липні - 9170 грн.

Згідно з даними Держстату, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у січні 2019 року порівняно із січнем 2018 року спостерігалося в Запорізькій (25,1%), Полтавській (23,5%), Дніпропетровській (23,0%), Вінницькій (22,4%), Тернопільській (20,5%) і Харківській (20,2%) областях, тоді як у Києві цей показник становив 17,6%.

У січні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем 2018 року заробітна плата найбільше зросла у сфері інформації та телекомунікацій - на 25,2%, у промисловості - на 24,9%, у будівництві - на 24,0%, у сфері держуправління та оборони, обов'язкового соцстрахування - на 22,9%, адміністративного та допоміжного обслуговування - на 21,8%, операцій із нерухомим майном - на 20,3%.

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