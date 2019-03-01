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    Підвищені пенсії у березні отримають 8,1 млн українців

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    Мінімальне підвищення пенсій внаслідок індексації становитиме 100 гривень - Підвищені пенсії у березні отримають 8,1 млн українців
    Мінімальне підвищення пенсій внаслідок індексації становитиме 100 гривень

    Пенсії будуть автоматично перераховані для 10,2 мільйона пенсіонерів

    Підвищення пенсій від індексації, яка розпочнеться у березні, отримають 8,1 мільйона українців, мінімальне підвищення становитиме 100 гривень. Про це раніше повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева.

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    «Підвищення від індексації отримають 8,1 мільйона пенсіонерів. Ще 2 мільйони людей мають базову пенсію нижчою від прожиткового мінімуму, з них близько 1,9 мільйона мають повний страховий стаж. Саме для цих людей, які мають повний стаж (жінки 30 років, чоловіки 35, а до 2011 року 20 для жінок і 25 для чоловіків) але отримують мінімальну пенсію, буде здійснена спеціальна доплата в розмірі 2410 гривень, яка буде виплачена їм двома частинами по 1205 гривень - в березні і в квітні», - заявив Рева.

    Відповідно до законодавства, зі слів міністра, виплати розпочнуться з 4 березня і завершаться 25 березня 2019 року.

    «Тобто, всі перераховані пенсії наші пенсіонери отримають вчасно і без затримок», - додав він.

    Загалом, з його слів, пенсії будуть автоматично перераховані для 10,2 мільйона пенсіонерів, а середній розмір підвищення сягне 255 гривень - для кожного пенсіонера ця цифра буде диференційованою у відповідності до формули. Разом із тим, за словами міністра, мінімальне підвищення пенсій внаслідок індексації становитиме 100 гривень.

    Раніше Андрій Рева пояснив, хто з пенсіонерів отримає доплату в 2400 грн.

    Нагадаємо, українці у березні отримають субсидії готівкою.

    Джерело: УНН

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