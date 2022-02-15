Можливе відведення російських військ, збої в роботі банків. 15 лютого за хвилину

Резніков терміново їде на засідання НАТО, Держдума визнала «ДНР» та «ЛНР», продовження скандалу з Аліною Паш

Міноборони РФ зробило заяву про відведення військ від українських кордонів

У Міністерстві оборони Росії заявили, що Південний та Західний військові округи у вівторок починають повернення з навчання до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом.

Згодом генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО наразі не бачить ознак відведення окремих частин воєнних підрозділів Російської Федерації від кордону України.

Можливе відведення військ прокоментував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Пізніше супутники зафіксували високу активність російських військ біля українських кордонів.

До слова, британські ЗМІ назвали точний час вторгнення Росії до України.

Резніков цього тижня візьме участь у засіданні НАТО

Міністр оборони України Олексій Резніков візьме участь у засіданні з міністрами оборони країн-членів НАТО у четвер, 17 лютого. Попередньо відомо, що засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони, яке відбудеться 16-17 лютого, пройде у штаб-квартирі Альянсу у відеоформаті.

Держдума визнала «ДНР» та «ЛНР»

Держдума звернулася до президента Росії Володимира Путіна з проханням розглянути питання про визнання Російською Федерацією «ДНР» та «ЛНР» самостійними, суверенними і незалежними державами.

У зв’язку із цим представник ЄС спрогнозував нові територіальні претензії до України.

Також подію прокоментував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Пізніше відреагував на звернення і президент РФ Володимир Путін.

Український парламент прийняв звернення до парламентів та урядів іноземних країн з проханням не визнавати ОРДЛО та ввести нові санкції для РФ.

В роботі онлайн-сервісів двох державних банків відбулися масштабні збої

Клієнти державного Приватбанку повідомили про масштабний збій в роботі електронних сервісів закладу. Зокрема, станом на вечір 15 лютого у багатьох клієнтів банку не працює додаток «Приват24» на мобільних пристроях, також не завжди вдається зайти до особистого кабінету на сайті банку.

Раніше на телефонні номери українців почали приходити повідомлення з невідомого закордонного номера. В них йшлося про те, що Приватбанк тимчасово припиняє роботу банкоматів з 15 лютого, нібито, з технічних причин.

Клієнти державної банківської структури Ощадбанк також поскаржилися, що 15 лютого у роботі електронних сервісів банку відбувся масштабний збій.

Цього ж дня припинив працювати офіційний сайт Міністерства оборони. Не відкривається й сайт Збройних сил України.

Державна служба спеціального звʼязку та захисту інформації України повідомила ввечері 15 лютого про відновлення роботи частини ресурсів, на які раніше цього ж дня було здійснено кібератаку.

Рада встановила правила індексації пенсій

Верховна Рада ухвалила закон №4668 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства», яким, зокрема визначається 1 березня датою щорічної індексації пенсій.

Скандальний нардеп Трухін не збирається складати мандат

Депутат Верховної Ради із фракції «Слуга народу» Олександр Трухін каже, що він не збирається складати мандат. Він наголошує, що «продовжує працювати» попри скандал із ДТП.

«Мені мандат довірили люди, я працюю і є певні невиконані речі, які я маю зробити на посаді народного депутата. Коли, напевно, закінчу, тоді, напевно, будуть якісь думки, питання… Тобто у людини завжди має бути сенс, вона працює щоб що?», – сказав Трухін у коментарі Bihus.Info.

Нагадаємо, в серпні 2021 року авто, у якому перебував Трухін, потрапило у ДТП. Одразу після цього в ЗМІ почали з’являтися новини, що нардеп міг бути за кермом і напідпитку.





Євробачення-2022: прикордонники не давали Аліні Паш довідок про в’їзд до окупованого Криму

Державна прикордонна служба не видавала переможниці нацвідбору на Євробачення 2022Аліні Паш довідку про законний перетин державного кордону України в 2015 році, яку співачка раніше надала «Суспільному» в якості доказу того, що не порушувала українське законодавство, відвідуючи окупований Крим.

Також Суспільний мовник звернеться до правоохоронних органів щодо надання Аліною Паш підробних документів.