Прем’єрка Данії хоче закрити доступ до соцмереж для дітей до 15 років

Прем'єр-міністр Данії закликає ввести вікове обмеження для користування соціальними мережами у Євросоюзі

Данська прем'єрка Метте Фредеріксен запропонувала цікаву ініціативу – обмежити користування соцмережами в країнах ЄС віком 15+. Таким чином всі, кому ще не виповнилось 15 років не зможуть заводити облікові записи та користуватись ними. На думку Метте Фредеріксен, існуюча у Європі політика щодо користувачів соцмереж є надто м'якою. Як пише видання Politico, поточних зусиль щодо модерації контенту у ЄС виявилося замало.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен хоче, щоб Європейський Союз запровадив вікове обмеження від 15 років для вільного користування соціальними мережами. Таким чином краще захистити молодих користувачів смартфонів від шкідливого контенту та залежності від екрана.

«Сьогодні ви можете створити профіль у більшості місць, якщо вам лише 13 років. Але коли вам 13 років, ви все ще дитина. І ми знаємо, що ризик для дітей у соціальних мережах занадто великий», – цитує Politico висловлювання Метте Фредеріксен.

Прем'єр-міністерка також додала, що діючі вікові обмеження повинні супроводжуватися більш ефективними інструментами перевірки та контролю, а поки що «технічні гіганти не несуть за це відповідальності».

Як зазначає видання, нові правила модерації контенту і Закон про цифрові послуги (DSA), виявився «недостатніми», щоб протистояти негативному впливу соціальних платформ. Зокрема у Європі точаться дискусії і пропозиції щодо «посилення законодавства», включаючи заборону на дизайни, що викликають залежність, рекламу для неповнолітніх, а також обов’язкове сповіщення користувачів про те, скільки часу вони проводять на онлайн-платформах.

Раніше губернатор американського штату Флорида Рон Десантіс підписав закон про заборону дітям заводити облікові записи в соцмережах.

Нагадаємо, законодавці Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки (США) підтримали законопроєкт, який може заборонити застосунок TikTok на території країни.