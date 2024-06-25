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Десятирічний рекорд побито: у Німеччині стрімко банкрутують компанії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Десятирічний рекорд побито: у Німеччині стрімко банкрутують компанії
Німецькі компанії масово банкрутують
фото із відкритих джерел

Bild: значно більше середніх та великих компаній у Німеччині були змушені заявити про банкрутство

За перші шість місяців цього року кількість банкрутств компаній у Німеччині зросла майже на 30%. Про це пише видання Bild з посиланням на Асоціацію економічних дослідників Creditreform.

За даними Creditreform, за перші пів року 2024 року у ФРН загалом зареєстровано близько 11 тис. банкрутств компаній  – це найгірший показник за останні 10 років.

«У першій половині 2024 року компанії продовжують боротися з наслідками рецесії 2023 року, кризами, що продовжуються, і слабким економічним розвитком. Все це ламає стан багатьох компаній», — заявив голова відділу економічних досліджень Creditreform Патрік-Людвіг Хантцш.

Аналітики Creditreform очікують, що неплатоспроможність німецького бізнесу протягом цього року зростатиме. За даними Creditreform, цифри відображають «відкладені проблеми попередніх криз». Багато компаній також мають проблеми з боргами і наразі не можуть самостійно виконати свої зобов’язання через погану економічну ситуацію.

У цьому півріччі значно більше середніх та великих компаній були змушені подати заяву про банкрутство, зокрема компанії Galeria Karstadt та FTI-Touristik, кажуть у Creditreform.

Зазначається, що банкрутства, які були зафіксовані з січня до червня, торкнулися близько 133 тис. співробітників. Минулого року за той самий термін таких було 125 тис. людей. У першому півріччі також зросла кількість неплатоспроможності споживачів: Creditreform зареєструвала 35,4 тис. справ, що на 6,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До слова, влада Німеччини скасувала частину субсидій для бізнесу, що може призвести до краху сімейних компаній, які становлять основу економіки Німеччини. Своє важке становище визнають близько 3 млн сімейних компаній.

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Теги: рекорд влада економіка робота Німеччина

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