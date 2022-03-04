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    «Застанся Дома»: активісти створили сайт для агітації білорусів не йти на війну в Україну

    «Застанся Дома»: активісти створили сайт для агітації білорусів не йти на війну в Україну
    фото з відкритих джерел

    Волонтери за ніч зробили сайт для громадян Білорусі

    Українські активісти створили сайт для жителів Білорусі, який закликає населення не йти на війну в Україну. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Yaroslav Vedmid.

    На ньому викладено аргументи, чому білоруським військовим краще вдатися до суду на батьківщині, ніж підтримати російську армію в агресії проти України.

    Білорусів закликають «зробити вибір на користь миру та дружби».

    «Ніхто не заслуговує на смерть у штучній війні політики та амбіцій проти безневинних людей, – пишуть творці сайту. – Україна захищатиме свою незалежність, тому кожен, хто прийде до нашої оселі зі зброєю, буде ліквідований».

    На сайті розповідається про війну в Україні: про втрати мирного українського населення, російських військових, про руйнування українських міст.

    Сайт – «Застанся Дома».

    Також нагадаємо, що білоруські партизани знищують залізничні колії поблизу України.

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    Теги: Білорусь війна активісти Україна населення солдат
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    «Застанся Дома»: активісти створили сайт для агітації білорусів не йти на війну в Україну