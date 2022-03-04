«Застанся Дома»: активісти створили сайт для агітації білорусів не йти на війну в Україну
Волонтери за ніч зробили сайт для громадян Білорусі
Українські активісти створили сайт для жителів Білорусі, який закликає населення не йти на війну в Україну. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Yaroslav Vedmid.
На ньому викладено аргументи, чому білоруським військовим краще вдатися до суду на батьківщині, ніж підтримати російську армію в агресії проти України.
Білорусів закликають «зробити вибір на користь миру та дружби».
«Ніхто не заслуговує на смерть у штучній війні політики та амбіцій проти безневинних людей, – пишуть творці сайту. – Україна захищатиме свою незалежність, тому кожен, хто прийде до нашої оселі зі зброєю, буде ліквідований».
На сайті розповідається про війну в Україні: про втрати мирного українського населення, російських військових, про руйнування українських міст.
Сайт – «Застанся Дома».
Також нагадаємо, що білоруські партизани знищують залізничні колії поблизу України.
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