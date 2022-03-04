Розбомблена Харківщина: в області загинуло 39 мирних громадян

Найбільше агресори обстрілювали житловий масив Північна Салтівка

Триває дев’ятий день російської окупації, найбільш враженими районами залишається Харківський напрямок. У Харкові та області, станом на 4 березня, російські окупанти вбили 39 мирних громадян, поранили 272, у тому числі 10 дітей. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

«За добу з 3 по 4 березня ворог проводив обстріли мирних кварталів Харкова та сільських населених пунктів області, в результаті чого сталося безліч руйнацій і пожеж. Станом на ранок, з початку повномасштабного вторгнення російські окупанти вбили 39 цивільних громадян, поранили 272, у тому числі 10 дітей», – йдеться у повідомленні.

Найбільше агресори обстрілювали житловий масив Північна Салтівка. Обстріл зі ствольної та реактивної артилерії розпочався близько 15:40. Загалом горіло близько 40 багатоквартирних будинків. Дані щодо загиблих та постраждалих уточнюються.

На вул. Героїв Праці рятувальники врятували 10 мешканців висотних будинків та евакуювали ще 25. Виявлені тіла 5 людей.

Окупанти зруйнували цивільний аеродром у селищі Новий Коротич Пісочинської громади.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвалися. Залишається виконати ще 28 заявок.

Нагадаємо, міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що ситуація в місті залишається напруженою, оскільки не припиняються обстріли житлового сектору з боку російської армії.

Нагадаємо, що унаслідок ракетного удару по облуправлінню поліції Харкова загинули чотири людини. Приміром, 2 березня під час чергової атаки на Харків російські загарбники влучили у будівлю університету Каразіна. Навчальний корпус університету розташований біля будівлі СБУ, яку атакували російські загарбники. У будівлі університету розбиті вікна, а дах загорівся.

Російські окупанти вранці 1 березня обстріляли Харків, зокрема площу Свободи перед Харківською облдержадміністрацією.

Після обстрілу Харкова, тіла шістьох загиблих дістали з-під завалів обласної державної адміністрації. Також повідомляється, що поранених не менше семи. Рятувальна операція триває. Крилату ракету по центральній площі Харкова випустили з Бєлгорода.

Нагадаємо, 28 лютого внаслідок обстрілу російськими окупантами Харкова загинуло дев’ять людей і 37 дістали поранень, у тому числі три дитини.

Також на Харківщині російські окупанти розстріляли автобус із цивільними. Як повідомлялося, 28 лютого окупанти обстріляли з Градів місто Харків.

Крім того, під Харковом поліцейські знищили ворожі танки. Українські правоохоронці вкотре звертаються до російських солдатів: «Здавайтеся, складіть зброю, біжіть додому. Тут вам не раді. Вас тут ненавидять. Україна буде вільною».