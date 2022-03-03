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    Білоруські партизани знищують залізничні колії поблизу України

    Напади на залізницю в Білорусі розпочалися 28 лютого - Білоруські партизани знищують залізничні колії поблизу України
    Напади на залізницю в Білорусі розпочалися 28 лютого

    «Рейкові партизани» діють на території трьох областей Білорусі

    У Білорусі «партизани» взялися ділом протистояти російській агресії проти України. Люди знищують сигнальне обладнання залізниці та блокують колії.

    «Рейкові партизани» діють на території Могилівської, Гомельської та Мінської областей. Відповідальність на себе вже взяли «Бусли ля цяць» і BYpol. Про це повідомляють білоруські силовики.

    Напади на залізницю розпочалися 28 лютого та продовжуються. Зокрема, у ніч на 2 березня у Стовпцях затримали чоловіка з дружиною, які на залізничних коліях підпалили колоди.

    Вже вдень 2 березня у Жодіно затримали ще одного «рейкового партизана» – чоловіка 35 років.

    Зазначається, що причиною цих нападів стало бажання білоруського народу допомогти Україні в боротьбі з агресією Росії. Люди готові протистояти режиму Путіна та Лукашенка, незважаючи на те, що за це їм загрожує до 20 років позбавлення волі.

    Раніше білоруські кіберпартизани зламали офіційні ютуб-канали Лукашенка.

    Нагадаємо, 1 березня стало відомо, що на Чернігівщину зайшли білоруські війська.

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    Теги: Білорусь окупанти війна Україна #stoprussia
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    Білоруські партизани знищують залізничні колії поблизу України