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    Заступником Єрмака став колишній посол в Туреччині

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    Колишній&nbsp;посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга - Заступником Єрмака став колишній посол в Туреччині
    Колишній посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга
    Фото з відкритих джерел

    В Офісі Зеленського створили посаду заступника, який сфокусується на напрямі європейської та євроатлантичної інтеграції України

    Президент Володимир Зеленський призначив колишнього посла України в Туреччині Андрія Сибігу заступником керівника Офісу президента. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Як зазначається у повідомленні, Сибіга на новій посаді «зосередиться на широкому спектрі питань зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства».

    Указ датовано 31 травня
    Указ датовано 31 травня

    В Офісі також повідомили, що запроваджено посаду заступника керівника Офісу президента, який сфокусується на напрямі європейської та євроатлантичної інтеграції України. Цю нову посаду обійматиме Ігор Жовква. Також створено відповідний структурний підрозділ.

    До першочергових завдань Жовкви належатиме координація співпраці з віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та Верховною Радою.

    «Україна зацікавлена в розбудові рівноправної та взаємовигідної співпраці з усіма нашими партнерами у міжнародних відносинах. Системність цієї роботи є головною умовою для її успіху. Потенціал усіх владних інституцій України має бути використаний на сто відсотків для того, щоб ми могли забезпечити повноправну інтеграцію нашої держави до структур Євросоюзу та НАТО, як це й визначено Президентом Володимиром Зеленським», – зазначив керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак.

    Теги: Туреччина дипломатія посол Володимир Зеленський Україна президент Андрій Єрмак Офіс президента
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    Заступником Єрмака став колишній посол в Туреччині