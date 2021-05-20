Лобіст Єрмака у США пропонував конгресменам зустрітися із «правою рукою» Зеленського

Конгресменів просили про зустріч з Єрмаком у США, але візит не відбувся

Деякі американські конгресмени 4 травня отримали листи із проханням про зустріч з керівником Офісу Зеленського Андрієм Єрмаком, який нібито з 16 по 20 травня мав відвідати США. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

У листі, яке публікує видання, Андрія Єрмака називають «правою рукою» Зеленського і другою за впливовістю особою в Україні.

«Українську делегацію очолює пан Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, головний радник президента України з питань національної безпеки. Пан Єрмак є найближчою довіреною особою президента і другою найбільш впливовою особою в Україні після президента. Він курує питання національної безпеки і є «правою рукою» (в оригіналі power broker – ред.) президента з внутрішніх та міжнародних питань», – йшлося у листі.

Журналісти повідомляють, що візит так і не відбувся.

«Лист отримав у своє розпорядження журналіст Радіо Свобода у Вашингтоні від працівника офісу одного з конгресменів, який відхилив пропозицію зустрічі. Як пояснив співрозмовник, «в першу чергу через те, що запит прийшов не від посольства України», – пише видання.

За даними ЗМІ, організацією зустрічей керівника Офісу президента України з конгресменами опікувався американський бізнесмен українського походження Ігор Пастернак. Разом з Єрмаком у США мав також летіти віце-прем’єр Олексій Резніков.

У коментарі виданню Андрій Єрмак заявив, що йому про це нічого не відомо, і візит на ці дати не планував. Віцепрем'єр Резніков підтвердив, що нещодавно спілкувався з американським бізнесменом Ігорем Пастернаком та обговорював з ним важливість підтримки України з боку США та інших західних країн.

Бізнесмен Ігор Пастернак у коментарі Радіо Свобода підтвердив, що відправляв імейли щодо можливості зустрічі з Єрмаком та Резніковим, щоб «українські чиновники могли провести брифінг про те, «які подальші кроки, на їхню думку, запланував здійснити Путін». Він охарактеризував їх як «двох найбільш обізнаних українських політиків». При цьому, Пастернак у коментарі ЗМІ сказав: «Я не впевнений, чи планували вони взагалі приїхати до Сполучених Штатів». За його словами, ідея із зустрічами «не рухалася вперед».

До слова, ексгенпрокурор Руслан Рябошапка назвав Єрмака «злом» і «ключовою проблемою» Зеленського.

Нещодавно з’явилися подробиці доленосного дзвінка між адвокатом Трампа Джуліані і головою Офісу президента Єрмаком. Дзвінок Єрмака та Джуліані тривав 39 хвилин. Розмова між Джуліані та Єрмаком відбулася 22 липня 2019 року. Через три дні, 25 липня, Трамп особисто зателефонував Зеленському.

Також відомо, що Єрмак вимагав від Джемілєва вийти з «Європейської солідарності».

Крім того, в Офісі президента розраховують, що Зеленський і Байден скоро зустрінуться. Напередодні Порошенко попросив Байдена зустрітися з Зеленським.

Читайте також: