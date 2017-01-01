Затримані за корупцію саудівські принци обміняли гроші на свободу

Частина затриманих готова передати частину своїх коштів або частку в їхніх компаніях в обмін на свободу

Затримані на початку листопада члени королівської сім'ї і бізнесмени Саудівської Аравії погодилися передати частину своїх коштів в обмін на свободу. Про це повідомляє The New York Times. Як повідомив наслідний принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, у 2015 році влада вирішили зібрати всі необхідні докази про хабарництво «на самому верху».



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Затримання саудівських принців

Частина затриманих готова передати частину своїх коштів або частку в їхніх компаніях в обмін на свободу

Затримані на початку листопада члени королівської сім'ї і бізнесмени Саудівської Аравії погодилися передати частину своїх коштів в обмін на свободу. Про це повідомляє The New York Times.

Як повідомив наслідний принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, у 2015 році влада вирішили зібрати всі необхідні докази про хабарництво «на самому верху». В результаті вийшов список з приблизно 200 імен.

«Ми показали їм всі документи, які у нас є, і після того, як вони ознайомилися з ними, 95% зважилися на досудове врегулювання», — сказав наслідний принц.

Це означає, що вони готові передати частину своїх коштів або частку в їхніх компаніях в обмін на свободу.

Ще 1% звинувачених у корупції в підсумку визнали невинними, а 4% мають намір довести це в суді, розповів він.

За оцінкою Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, у загальному в казну Саудівської Аравії вдалося зібрати близько 100 млрд дол.

Нагадаємо, 5 листопада у Саудівській Аравії затримали чотирьох міністрів та 11 принців.

Як повідомили ЗМІ, затримані принци і бізнесмени піддаються за ґратами тортурам.

Джерело: УНН