Затримані за корупцію саудівські принци обміняли гроші на свободу
- 24 Листопада, 08:24
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Частина затриманих готова передати частину своїх коштів або частку в їхніх компаніях в обмін на свободу
Затримані на початку листопада члени королівської сім'ї і бізнесмени Саудівської Аравії погодилися передати частину своїх коштів в обмін на свободу. Про це повідомляє The New York Times.
Як повідомив наслідний принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, у 2015 році влада вирішили зібрати всі необхідні докази про хабарництво «на самому верху». В результаті вийшов список з приблизно 200 імен.
«Ми показали їм всі документи, які у нас є, і після того, як вони ознайомилися з ними, 95% зважилися на досудове врегулювання», — сказав наслідний принц.
Це означає, що вони готові передати частину своїх коштів або частку в їхніх компаніях в обмін на свободу.
Ще 1% звинувачених у корупції в підсумку визнали невинними, а 4% мають намір довести це в суді, розповів він.
За оцінкою Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, у загальному в казну Саудівської Аравії вдалося зібрати близько 100 млрд дол.
Нагадаємо, 5 листопада у Саудівській Аравії затримали чотирьох міністрів та 11 принців.
Як повідомили ЗМІ, затримані принци і бізнесмени піддаються за ґратами тортурам.
Джерело: УНН