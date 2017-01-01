  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Затримані за корупцію саудівські принци обміняли гроші на свободу

    Частина затриманих готова передати частину своїх коштів або частку в їхніх компаніях в обмін на свободу
    Затримані на початку листопада члени королівської сім'ї і бізнесмени Саудівської Аравії погодилися передати частину своїх коштів в обмін на свободу. Про це повідомляє The New York Times. Як повідомив наслідний принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, у 2015 році влада вирішили зібрати всі необхідні докази про хабарництво «на самому верху».
    • 24 Листопада, 08:24
    • Розсилка
    Затримання саудівських принців
    Затримання саудівських принців

    Частина затриманих готова передати частину своїх коштів або частку в їхніх компаніях в обмін на свободу

    Затримані на початку листопада члени королівської сім'ї і бізнесмени Саудівської Аравії погодилися передати частину своїх коштів в обмін на свободу. Про це повідомляє The New York Times.

    Як повідомив наслідний принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, у 2015 році влада вирішили зібрати всі необхідні докази про хабарництво «на самому верху». В результаті вийшов список з приблизно 200 імен.

    «Ми показали їм всі документи, які у нас є, і після того, як вони ознайомилися з ними, 95% зважилися на досудове врегулювання», — сказав наслідний принц.

    Це означає, що вони готові передати частину своїх коштів або частку в їхніх компаніях в обмін на свободу.

    Ще 1% звинувачених у корупції в підсумку визнали невинними, а 4% мають намір довести це в суді, розповів він.

    За оцінкою Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, у загальному в казну Саудівської Аравії вдалося зібрати близько 100 млрд дол.

    Нагадаємо, 5 листопада у Саудівській Аравії затримали чотирьох міністрів та 11 принців.

    Як повідомили ЗМІ, затримані принци і бізнесмени піддаються за ґратами тортурам.

    Джерело: УНН

    Читайте також
    Саудівська Аравія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ