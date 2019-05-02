На Донбасі місцеві бойовики намагаються уникнути отримання громадянства РФ



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Фото: Укрінформ

За даними військової розвідки, місцеві бояться позбавлення права вільного виїзду на підконтрольну Україні територію та намагаються уникнути відправки на передову «захищати інтереси Росії»

Російське окупаційне командування вживає активних заходів з прискорення отримання російських паспортів особовим складом з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Водночас військовослужбовці з числа місцевих мешканців намагаються уникнути отримання російського громадянства через позбавлення права вільного виїзду на територію підконтрольну Україні та ризик високої імовірності відправки на передову «захищати інтереси Росії». Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО).

«Зокрема, розгорнуто потужну пропаганду спрощеної процедури надання російського громадянства, командири підрозділів уточнюють відомості щодо військовослужбовців, яким оформлені паспорти т.зв. «Д/ЛНР», які не мають паспортів взагалі. При цьому, до списків на оформлення російських паспортів включаються тільки особи, в яких вилучено документи, що можуть слугувати для посвідчення особистості (паспорти, військові квитки, водійські посвідчення)», - йдеться у повідомленні розвідки Міноборони.

Як повідомлялось, окупанти розікрали кошти на укріплення позицій артилерійських і танкових підрозділів.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі псують російську зброю: розгорнуті окупантами станції радіоелектронної боротьби створили перешкоди застосуванню дронів гібридної армії, три з яких розбилися через втрату контролю управління.

Крім того, бойовики на Донбасі під час тренувань випадково спалили п'ять бойових машин.

Напередодні ГУР повідомляло, що у райони передових позицій противник вивів спеціально підготовлені підрозділи, які перебувають у готовності одночасно на декількох напрямках, обстріляти власні позиції та цивільні об’єкти для провокування активізації бойових дій.