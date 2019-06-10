Затримання кримських татар: окупанти арештували ще три особи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ФСБ Росії звинувачує 58-річного Енвера Омерова в «організації діяльності терористичної організації»

Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя 10 червня відправив під арешт у СІЗО до 5 серпня ще трьох затриманих 10 червня кримських татар – Енвера Омерова, Ескендера Сулейманова і Айдера Джеппарова.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Згідно з повідомленням, ФСБ Росії звинувачує 58-річного Енвера Омерова в «організації діяльності терористичної організації», Сулейманова і Джеппарова – в «участі в діяльності терористичної організації». Засідання проходили в закритому режимі.

Судові засідання щодо обрання запобіжного заходу ще чотирьом затриманим 10 червня кримським татарам – Ленуру Халілову, Руслану Месутову, Ельдару Кантемирову і Руслану Нагаєву – відбудуться 11 червня в Київському райсуді Сімферополя.

Раніше 10 червня кримському татарину Ризі Омерову теж був обраний запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО терміном 1 місяць і 26 днів, до 5 серпня.

Раніше повідомлялося, що у Криму в ніч на 10 червня окупанти зупинили автомобіль, в якому родичі фігурантів так званої справи Хізб ут-Тахрір (Сімферопольська група) їхали в Ростов-на-Дону на суд. Був затриманий Енвер Омеров.