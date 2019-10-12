Завершився перший етап сертифікації вчителів



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Оцінювання професійних компетентностей учителів відбувалось шляхом вивчення практичного досвіду їх роботи

11 жовтня завершився перший етап пілотної сертифікації вчителів, під час якого відбулось експертне оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації.

Про це повідомили на сайті Державної служби якості освіти.

Оцінювання професійних компетентностей учителів відбувалось шляхом вивчення практичного досвіду їх роботи.

Процес вивчення здійснювався експертами за методикою, розробленою Службою відповідно до Концепції Нової української школи.

Загалом, у період з квітня по жовтень 2019 року Службою були сформовані експертні групи та організовано вивчення практичного досвіду роботи 811 вчителів з 609 закладів загальної середньої освіти.

Для здійснення експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації було підготовлено 1500 експертів, 1050 з яких взяли участь у вивченні досвіду вчителів, які цього року проходять сертифікацію.

Як відомо, сертифікація є зовнішнім оцінюванням професійних компетентностей педагогічного працівника, що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи. Сертифікація відбувається виключно на добровільних засадах.

Нагадаємо, наступним етапом сертифікації стане незалежне тестування учасників сертифікації. Тестування відбудеться 31 жовтня. Учителі-учасники сертифікації вже отримали запрошення на ЗНО.