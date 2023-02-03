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Завод Bayraktar в Україні: стали відомі нові подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Завод Bayraktar в Україні: стали відомі нові подробиці
Стало відомо, де в Україні вироблятимуть Bayraktar
фото:discover24.ru

Міноборони звітує про готовність до запуску заводу з виробництва Bayraktar TB2 в Україні

Міністерство оборони узгодило з інвесторами місце розташування центру для обслуговування, поточного ремонту, модернізації, навчання персоналу, пов’язаного з експлуатацією Bayraktar. Інофрмація про це була розміщена на Telegram-каналі відомства.

«Нещодавно ми провели низку нарад з інвесторами та всіма зацікавленими сторонами, в ході яких узгоджено місце розташування Центру та розроблено проєкт Дорожньої карти щодо передачі в користування земельної ділянки й врегулювання питань щодо подальшого спільного використання аеродрому», – зазачив начальник Головного управління земель оборони та фондів Міноборони полковник Борис Закутний.

Він нагадав, що у 2022 році Міноборони у взаємодії з Держгеокадастром, Офісом протидії рейдерству Міністерства юстиції України та органами військової прокуратури усунуло перешкоди в користуванні землями оборони загальною площею понад 6 тис. га.

«Серед повернутих ділянок – земельна ділянка діючого авіаційного полігону, яка призначена для забезпечення тактичної підготовки екіпажів авіації ЗСУ», – повідомив Закутній.

Ця територія є фундаментальною основою для підготовки  льотчиків, які захищають повітряний простір України.

Кабмін прогнозує запуск і перший випуск продукції заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів Bayraktar в Україні у 2025 році.

Планова сума інвестицій в будівництво заводу та центру для обслуговування ремонту і модернізації БпЛА складе 95,5 млн дол. протягом 10 років. 

Будівництво заводу і облаштування Центру передбачає трансфер високих технологій, локалізацію виробництва найсучасніших БПЛА, ефективність яких перевірена і доведена на практиці. Для будівництва заводу з виробництва Bayraktar TB2 в Україні сформовано всю правову базу і завершено проєкт майбутнього підприємства. Міністерство енергетики спростувало корупцію в переговорах про підключення майбутнього заводу з виробництва безпілотників Bayraktar до енергосистеми.

Посол України в Туреччині Василь Боднар підтвердив, що проводиться цілком реальні роботи – з боку компанії Baykar Makina вже створено підприємство, куплено землю, ведеться підготовка комунікацій, розроблено проєкт і заводу, і центру з проведення досліджень та навчання.

Нагадаємо, нещодавно безпілотник-винищувач Bayraktar Kızılelma, який створила турецька компанія Baykar, успішно виконав перший повноцінний політ. Він оснащений двигуном від української компанії «Мотор Січ». 

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Теги: політ Міноборони будівництво Василь Боднар навчання Мотор Січ Telegram безпілотник винищувач полковник Байрактар

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