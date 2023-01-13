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Завод Baykar в Україні запрацює: посол Василь Боднар назвав дату

Ірина Глотова
glavcom.ua
Завод Baykar в Україні запрацює: посол Василь Боднар назвав дату
Українська армія отримала перші турецькі ударні безпілотники Bayraktar TB2 ще в 2019 році
фото: Рада національної безпеки і оборони України

Триває узгодження формальностей, а перші безпілотники, вироблені в Україні, побачать світ приблизно через два роки

 

 

Попри війну в Україні, турецька компанія Baykar не скасовує плани щодо будівництва заводу. Місяць тому закінчився процес ратифікації угоди щодо створення цього заводу Верховною Радою України, наступним етапом є ратифікація угоди турецькою стороною. А для набуття чинності має відбутись обмін ратифікаційними документами, розповів у інтерв'ю Укрінформу посол України в Туреччині Василь Боднар.

Боднар також додав, що окрім формальних, проводять і цілком реальні роботи – з боку компанії Baykar Makina вже створено підприємство, куплено землю, ведеться підготовка комунікацій, розроблено проєкт і заводу, і центру з проведення досліджень та навчання.

«На жаль, війна внесла корективи у початкові плани щодо заводу. Поки що темпи, заплановані на підготовку проєктної документації, отримання ліцензій, ратифікацію угоди, зберігаються навіть з урахуванням триваючих бойових дій», – прокоментував посол України в Туреччині. 

Боднар висловив побоювання щодо можливого ракетного удару на завод, що було сказано сказано країною-агресоркою. 

Втім, поки що про це говорити зарано. Згідно із планами компанії, на будівництво заводу та випуск перших українських безпілотників знадобиться до двох років. 

Нагадаємо, наприкінці грудня голова правління компанії Baykar та її технічний керівник Сельчук Байрактар поділився відео зльоту першого в Туреччині безпілотного винищувача Kızılelma. На ньому встановлено турбореактивний двигун української компанії «Мотор Січ», який дозволяє досягати максимальної швидкості 800 км/год.

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Теги: Байрактар відео Мотор Січ навчання Василь Боднар посол завод будівництво війна

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