Завтра Apple проведе чергову презентацію: що покаже компанія

На презентації анонсують відразу три нових ноутбука: MacBook Air, 13-дюймовий MacBook Pro і 16-дюймовий MacBook Pro

Завтра, 10 листопада, компанія Apple проведе презентацію. Це вже буде третя презентація цієї осені. Вона отримала назву One more thing - так компанія часто називає найважливіші анонси своїх презентацій. Тому багато хто почав гадати, що ж вона приготувала на цей раз. І, швидше за все, це будуть нові Mac на власному процесорі компанії Apple Silicon.

Про плани перейти на власні процесори Apple розповіла ще в червні на WWDC. Відтоді багато хто роздумував над тим, які ж комп'ютери стануть першими, які отримають Apple Silicon. За даними Bloomberg ймовірно, що на презентації анонсують відразу три нових ноутбука: MacBook Air, 13-дюймовий MacBook Pro і 16-дюймовий MacBook Pro.

А ось інсайдер L0vetodream передбачає, що нові процесори отримають два 13-дюймових ноутбука. Разом з тим, все ж ймовірно, що під управлінням нового процесора працюватимуть саме MacBook.

Apple анонсувала нову macOS ще влітку, відтоді фанати компанії чекали, коли ж вона, нарешті, вийде. Ймовірно, що саме 10 листопада розкрита дата виходу нової операційної системи.

Незважаючи на те, що нові ноутбуки будуть головною подією вечора, ймовірно, що компанія покаже і щось інше. Наприклад, пошуковий трекер AirTag. Очікувалося, що Apple анонсує його ще на початку цього року, але вона цього не зробила.

Між іншим, ЗМІ розкрили подробиці про iPhone 13. Зокрема, у 2021 році Apple випустить чотири смартфона.



