У листопаді Apple презентує три нових девайси

Нові моделі будуть відрізнятися від актуальних лише відсутністю процесора Intel на користь чіпа Apple Silicon

На презентації 10 листопада Apple розкриє три комп'ютери

Apple представить три нових девайса на заході в листопаді. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами IT-фахівця Марка Гурмана, на презентації 10 листопада Apple розкриє три комп'ютери – 13-дюймовий і 16-дюймовий MacBook Pro і 13-дюймовий MacBook Air. Інформацію про нові пристрої підтвердили джерела на виробництві. Зокрема, компанія Foxconn, яка займається випуском iPhone, отримала замовлення на виробництво двох моделей 13-дюймових ноутбуків, тайванська Quanta Computer Inc. збере для Apple 16-дюймовий MacBook Pro.

Гурману також вдалося дізнатися подробиці про нові комп'ютери американської корпорації. За його даними, нові моделі будуть відрізнятися від актуальних лише відсутністю процесора Intel на користь чіпа Apple Silicon, конструкція ноутбуків не отримає серйозних змін.

Спеціаліст зауважив, що Apple займає лише 10 відсотків ринку комп'ютерів, тому відмова від співпраці з Intel прямо не завдасть фінансові втрати виробникові процесорів.

«Однак ця зміна підкреслює кризу, яка охопила найбільшого у світі виробника мікросхем», – підкреслив Марк Гурман.

До слова, Apple анонсувала ноутбуки на процесорі власного виробництва і оголосила про відмову від чіпів Intel на заході WWDC 2020 року, яке відбулося 22 червня. Представники компанії уточнили, що процесори Apple Silicon забезпечують кращу продуктивність, енергоефективність, сумісність з іншим залізом і софтом.

Нагадаємо, що третя за осінь презентація Apple відбудеться 10 листопада.