Apple втратила $100 млрд через відстрочку презентації

У Китаї спад продажів був на рівні 30%

Компанії коштувало це падінням акцій на 5%

Компанія Apple втратила $100 мільярдів через відстрочку презентації нової лінійки смартфонів iPhone 12. Про це пише Reuters.

Відповідно до фінансової звітності компанії (бюджетний рік закінчився у вересні), продажі нових смартфонів не були враховані, оскільки презентація відбулася в жовтні. В цілому це показує, що продажі iPhone впали на 20,7% до $26 млрд.

У Китаї спад продажів був на рівні 30%, але компанія розраховує збільшити попит коштом нової лінійки з підтримкою 5G.

Експерти, однак очікують до кінця року зростання продажів iPhone до $60 млрд (на 6,5%).

Нагадаємо, що Apple закриває більшість своїх магазинів через Covid-19.

Крім того, 13 жовтня, Apple презентував iPhone 12.

Як відомо, модель отримала п'ять кольорів: чорний, білий, червоний, зелений, а також темно-синій. Ціна iPhone 12 сягатиме $799.

Раніше відбулася презентація нових гаджетів Apple. У першу чергу фанати бренду чекали показ смартфонів iPhone 12.

Через пандемію коронавірусу вихід смартфонів Apple нового покоління у 2020 році перенесли майже на місяць: після презентації нових смарт-годинників Apple Watch і планшетів iPad 15 вересня у комапнії підтвердили, що ще один івент відбудеться 13 жовтня. А вже 16 жовтня відкриється попередній продаж iPhone 12.

Раніше експерти назвали найпопулярніший смартфон у світі в 2020 році. Найбільш популярною моделлю смартфона, яка продавалася по всьому світу, виявився iPhone 11 – 37,7 мільйона примірників.