  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Apple втратила $100 млрд через відстрочку презентації

    • Розсилка
    У Китаї спад продажів був на рівні 30% - Apple втратила $100 млрд через відстрочку презентації
    У Китаї спад продажів був на рівні 30%

    Компанії коштувало це падінням акцій на 5%

    Компанія Apple втратила $100 мільярдів через відстрочку презентації нової лінійки смартфонів iPhone 12. Про це пише Reuters.

    Відповідно до фінансової звітності компанії (бюджетний рік закінчився у вересні), продажі нових смартфонів не були враховані, оскільки презентація відбулася в жовтні. В цілому це показує, що продажі iPhone впали на 20,7% до $26 млрд.

    У Китаї спад продажів був на рівні 30%, але компанія розраховує збільшити попит коштом нової лінійки з підтримкою 5G.

    Експерти, однак очікують до кінця року зростання продажів iPhone до $60 млрд (на 6,5%).

    Нагадаємо, що Apple закриває більшість своїх магазинів через Covid-19.

    Крім того, 13 жовтня, Apple презентував iPhone 12.

    Як відомо, модель отримала п'ять кольорів: чорний, білий, червоний, зелений, а також темно-синій. Ціна iPhone 12 сягатиме $799.

    Раніше відбулася презентація нових гаджетів Apple. У першу чергу фанати бренду чекали показ смартфонів iPhone 12.

    Через пандемію коронавірусу вихід смартфонів Apple нового покоління у 2020 році перенесли майже на місяць: після презентації нових смарт-годинників Apple Watch і планшетів iPad 15 вересня у комапнії підтвердили, що ще один івент відбудеться 13 жовтня. А вже 16 жовтня відкриється попередній продаж iPhone 12.

    Раніше експерти назвали найпопулярніший смартфон у світі в 2020 році. Найбільш популярною моделлю смартфона, яка продавалася по всьому світу, виявився iPhone 11 – 37,7 мільйона примірників.

    США Китай Apple
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies